Regionali, Toma replica a Greco: "Linguaggio di odio non ci appartiene"

Isernia - "Il linguaggio di odio e aggressivo non ci appartiene. Siamo persone per bene, giù le mani dal Molise". A qualche giorno di distanza Donato Toma, candidato Governatore del centrodestra, risponde al candidato Presidente dei 5 stelle, Andrea Greco, che dal palco del suo comizio a Isernia lo aveva accusato di essere "sponsorizzato dal più grande portatore di interessi nel settore della sanità privata in Molise". "I molisani - dice Toma in un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook - sono persone tranquille, il Molise è una terra serena. Non ci appartiene il linguaggio odio, il linguaggio aggressivo che usano gli altri".

"Potrei parlare - ha aggiunto Toma - di questioni familiari personali, ma non voglio portare la campagna elettorale su questo piano. Io sono per gli studenti, per le imprese, per i lavoratori, sono dalla parte di chi crea benessere. Non vogliamo che qui vengano persone che non vogliono lavorare ma fare altre cose, giù le mani dal Molise".