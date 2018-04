CAMPOBASSO. Prestare attenzione al mondo della cooperazione significa valorizzare un comparto, anche produttivo, che costituisce un segmento importantissimo del territorio locale e della sua economia.

Questa mattina, Confcooperative ha affrontato criticità del sistema e prospettive di sviluppo del settore in questione assieme ai candidati alla presidenza della Regione. Sostegno al mondo delle cooperative, agricoltura e sociale, gestione di un sistema puntuale di pagamenti, normative più incisive, lavoro, innovazione, welfare e sostenibilità: questi gli argomenti al centro del dibattito.

Andrea Greco, candidato governatore del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di sposare le proposte di Confcooperative, sottolineando come: “Il mondo della cooperazione sia un settore trainante. Bisogna sostenere i servizi sociali e lavorare sui tempi di pagamento, perché gli imprenditori soffrono per i ritardi. Ci troveremo ad affrontare una problematica complessa - ha detto Greco - ed è proprio in quest’ottica che teniamo alla creazione di una ‘Centrale di Pagamento’ per monitorare tempi e completezza delle transazioni”.

Sull’agricoltura: “Le cooperative agricole possono rappresentare la salvezza del territorio molisano, ecco perché vogliamo puntare sul recupero dei terreni incolti. La politica - ha concluso il grillino - deve permettere agricoltori e imprenditori di operare nelle condizioni migliori di esprimersi: serve ascoltare le istanze di lavoratori”.

Donato Toma, candidato governatore del centrodestra, ha salutato positivamente le proposte di Confcooperative, evidenziando come centrali le problematiche relative alla formazione e alla creazione di occupazione ed a misure di sburocratizzazione necessarie per dare impulso e maggiore slancio sia all’operato degli addetti ai lavori, che al comparto in generale:

“Tra le prime cose che proporrò, se i molisani mi daranno fiducia, ci sarà la delega alla sburocratizzazione, per accorciare le procedure e dare più agilità al sistema”.

“Faccio miei i punti di Confcooperative- ha detto Toma -La cooperazione ha molti problemi, che in parte derivano proprio da chi fa parte di questo settore e da chi la pratica in modo disonesto. Ma queste criticità dipendono soprattutto da chi dovrebbe controllare: le verifiche vanno ripristinate e la Regione può invitare, in questo senso, a promuovere e adoperare più controlli in questo campo. Da parte mia - ha concluso - c’è l’impegno a esaminare le migliori strategie per finanziare e promuovere la cooperazione”.

Anche Carlo Veneziale, esponente del centrosinistra nella corsa a palazzo D’Aimmo, ha ricordato l’esigenza di lavorare per apportare più solidità al mondo delle cooperative e delle imprese: “Bisogna far sì che strumenti di crescita nascita di modelli di cooperazione possano essere accompagnati e finanziati e, al contempo, si deve incentivare l’autoimprenditorialità. Un problema importante riguarda le lungaggini dei tempi di pagamento: occorre mettere in campo un sistema normativo capace di tutelare le cooperative”.

“La normativa vigente - ha aggiunto Veneziale - può trovare margini di miglioramento, ma va messo insieme un meccanismo di condivisione delle proposte che ha trovato sin ora qualche difficoltà ad emergere. La scarsa propensione a trovare sintesi, tra persone e imprese, è purtroppo una vicenda culturale. L’approccio di condivisione e colloquio - ha concluso l’ex assessore regionale - è stato utilizzato nei limiti del contesto e della possibilità di intervenire in questo ultimo spicchio di azione amministrativa”.