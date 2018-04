Greco e M5S: "Mezzi pubblici non inquinanti e diminuzione dell'utilizzo dell'auto privata"

"Dobbiamo puntare a una politica sui trasporti che incentivi l'utilizzo di mezzi pubblici non inquinanti e la diminuzione dell'utilizzo dell'automobile privata.

Quindi dobbiamo lavorare, da subito, per aggiornare, ammodernare e adeguare le strade esistenti lungo le direttrici principali (Roma e Napoli), invece di costruirne di nuove e abbandonando l'ipotesi di costruire l'Autostrada Termoli-San Vittore.

È opportuno, invece, ammodernare le strade già esistenti, con raddoppio di corsia dove necessario. Ciò frenerebbe l'abbandono dei piccoli Comuni tagliati fuori dalla rete delle grandi infrastrutture e creerebbe lavoro locale, come dimostrato da recenti studi che testimoniano come la realizzazione di opere pubbliche piccole porti più lavoro (e più localizzato) rispetto a quelle grandi.

Dobbiamo inoltre ammodernare e potenziare la linea ferroviaria attuale favorendo, in particolare, lo sviluppo di una linea ferroviaria veloce che colleghi i maggiori centri della Regione sull’asse Venafro - Isernia - Campobasso - Termoli e verso le direttrici principali Roma e Napoli. Elettrificazione, sia chiaro, non vuol dire solo metropolitana leggera, un progetto di cui ancora non conosciamo l'utilità.

L'attuale situazione della linea ferroviaria che collega il Molise con Roma è disastrosa, con continui ritardi e disagi per studenti e lavoratori fuori sede. Il contratto di fornitura dei servizi con Trenitalia, oggetto di revisione nel 2017, è un punto di partenza importante per migliorare le condizioni di viaggio su ferro dei molisani.

Vogliamo recuperare le tratte ferroviarie dismesse per trasformarle in greenways, cioè risistemate in modo da poter esser percorribili da pedoni e biciclette, per incoraggiare il turismo verde, la riscoperta della natura e attività come il campeggio. Esperimenti di questo tipo sono già stati fatti in altri luoghi in Italia e in tutto il mondo, con risultati eccellenti. Quindi dobbiamo estendere l'offerta turistica sfruttando le caratteristiche del nostro territorio, che permetterebbero turismo eco-sostenibile.

La Regione deve realizzare un bando per il gestore unico del servizio di trasporto pubblico extraurbano ex novo, che coinvolga anche le aziende europee, per dare serenità agli autisti e garantire un servizio efficiente all'utente.

Inoltre abbiamo in programma la realizzazione di aree di sosta attrezzate nei pressi dei numerosi punti di interesse regionali, per favorire lo sviluppo del turismo itinerante (camper e caravan).

Dobbiamo favorire opere di adeguamento stradale anche per salvaguardare il passaggio di animali selvatici ed evitare strade-cimitero. Anche in questo caso sistemi simili esistono già in tutta Europa. In una Regione come la nostra, la difesa della biodiversità in senso lato dovrebbe essere un obiettivo fondamentale.

Il tema della mobilità sostenibile è uno degli argomenti più dibattuti dal MoVimento 5 Stelle, che ritiene indispensabile puntare sull’informazione e sul coinvolgimento dei cittadini e degli enti locali per migliorare e potenziare il servizio di trasporto esistente. Incrementare il sistema dei trasporti, in particolare la mobilità urbana, con azioni volte a ridurne l’impatto ambientale, significa contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini sotto diversi aspetti.

In questo ambito è necessaria una vera rivoluzione culturale per far sì che i cittadini si rendano conto dei benefici che riceverebbero utilizzando i mezzi pubblici.

Vogliamo potenziare i servizi di trasporto pubblico e sostituire gradualmente gli autobus attuali con mezzi elettrici, creare corsie riservate al trasporto pubblico per garantire puntualità ed efficienza, implementare zone a traffico limitato nei centri storici per le sole auto a combustione 'pulita', elettriche in primis, creare sistemi di bike-sharing e di stazioni per l'affitto di biciclette per muoversi nelle città, come ormai ovunque in Europa, creare piste ciclabili estese, diminuire i parcheggi riservati a tutto il personale della pubblica amministrazione, così che sia invogliato ad usare i mezzi pubblici o i sistemi di car-sharing.

Dobbiamo favorire l'istituzione di un biglietto unico per i mezzi pubblici su tutto il territorio regionale, gratuito per le fasce con reddito minimo e fasce protette. Ciò comporterebbe una maggiore comodità e convenienza nell'uso dei mezzi pubblici e, di conseguenza, anche un loro maggiore utilizzo.

Dobbiamo incentivare l'uso di sistemi e piattaforme online di car-sharing, includere nella retta universitaria (al più con un leggero adeguamento) un abbonamento annuale per l'uso di mezzi pubblici, e abbonamenti gratuiti per tutti gli studenti di scuole elementari, medie inferiori e medie superiori.

L’intera progettazione di mobilità urbana ed extraurbana sarà redatta da esperti e calata nelle esigenze del nostro territorio, per migliorare i trasporti, la qualità della vita dei molisani, e favorire il turismo e lo sviluppo del territorio".