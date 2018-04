Isernia - "Stiamo assistendo all'assalto di un movimento pauperista, giustizialista, di persone che non hanno nulla, che non hanno radici, che non si sono mai trovate sul campo di lavoro, che trovano il sostegno dei troppi italiani che sono scontenti, in difficoltà per la mancanza di lavoro".



Lo ha detto a Isernia Silvio Berlusconi, intervenuto all'Auditorium Unità d'Italia per sostenere il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Molise, Donato Toma.



"Questo è colpa dei governi di centrosinistra che non hanno saputo garantire l'occupazione, dare all'Italia benessere e sviluppo". Berlusconi non cita mai direttamente il Movimento 5 Stelle, ma il riferimento è palese.

"Questo movimento - ha affermato - ha raggiunto in Italia il 33% delle preferenze, nel Molise hanno superato il 50 %, un nuovo pericolo per il nostro Paese".

Per scongiurare derive populiste, Berlusconi non molla: "Questo vecchietto, vedendo un grave pericolo per il suo Paese e ricordando le parole della madre - ha aggiunto - ha trovato il coraggio di scendere di nuovo in campo e combattere contro questo pericolo. Daremo un lavoro a quei giovani in difficoltà, senza passare per la tragedia di un Governo di questo movimento". Non è mancato il riferimento alla sua coalizione e un monito ai suoi alleati: "sono l'unico protagonista di questo centrodestra - ha sottolineato - in grado di fermare questa escalation".



Proprio sulla mancanza di polso di chi amministra l'Italia, Berlusconi si è soffermato:

"Oggi l'Italia non conta niente, né in Europa né nel mondo. Questa notte i missili americani hanno colpito - dicono - obiettivi mirati, dopo l'attacco chimico in Siria. Questa è una cosa che dovrebbe essere decisa dalle Nazioni Unite, invece Francia USA e Inghilterra hanno agito da soli. Spero che l'ONU possa fermare questa escalation di violenza, altrimenti saranno guai per tutti. C'è da pregare Dio che tutto si fermi perché porterebbe la distruzione del mondo e di noi. Non volevo spaventarvi, ma questa è la situazione".



Stanco delle solite accuse si è scagliato poi contro Travaglio. "Anche oggi su Il fatto Quotidiano mi accusa di aver spostato ingenti fondi all'estero e di evasione fiscale, basandosi su tre sentenze infondate. Se fossi coinvolto ci sarebbe stata una fondatezza delle accuse, ma si dimostrò il contrario, nel modo più indiscutibile. Una cosa campata in aria che consente a Travaglio di darmi del delinquente naturale".

Berlusconi ha speso anche qualche parola sul programma del candidato di centrodestra. "Mi ha presentato un programma di 30 pagine - ha detto-che ho studiato e sottolineato con attenzione, inizia dalla crescita e dallo sviluppo del territorio, con un miglioramento della sanità, dei mezzi, delle infrastrutture e viabilità". Un punto importante è dedicato al turismo.

"Andando da Termoli a San giuliano di Puglia - ha affermato il leader di Forza Italia - sono rimasto a bocca aperta, un panorama meraviglioso, colline e montagne ancora innevate, prati verdi, mi sono ravvivato l'anima. Darò una mano importante a Toma per far conoscere la vostra regione, grazie anche alle mie televisioni, lo pubblicizzerò con quella spagnola".



Non sono mancate battute sugli animali e sul randagismo. "Toma ha proposto un numero, attivo 24 ore, per il soccorso animale".

Un provvedimento importante, come sottolineato dallo stesso presidente di FI: "Gli italiani hanno 10mln di gatti e 8 mln di cani. Il 90% li considera membri della famiglia, il 46% li fa dormire sul letto, il 26% sotto le coperte. Ho anche chiesto ad alcune signore cosa farebbero - ha scherzato - se si trovassero nella situazione di dover scegliere con chi dormire. Tra il cane e il marito, il 73% delle donne sceglierebbe il cagnolino".