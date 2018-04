Stracciata, ricotta e tortelli: Berlusconi "conquistato" a tavola

Isernia - Salumi, formaggi, tortelli ripieni. Tutto annaffiato da vino rosso di una cantina molisana. Silvio Berlusconi arriva a pranzo all'Hotel Europa di Isernia, dopo un comizio in mattinata all'Auditorium, e sceglie di assaggiare prodotti del territorio. "Ha gradito molto" ci racconta uno dei presenti, "ha fatto soprattutto i complimenti per la ricotta". Ricotta che, insieme a una stracciata, a del prosciutto di Agnone e a una soppressata, ha costituito l'antipasto dell'ex Presidente del Consiglio. A seguire, come primo, tortelli ripieni di provola, salsiccia e patate, con asparagi freschi a guarnire il piatto. "Qui Berlusconi ha fatto il bis" ci dicono, rinunciando quindi a prendere un secondo piatto. Per chiudere una composta di frutta.

Il leader di Forza Italia ha ammesso di essere stato colpito particolarmente dalla cucina molisana, ma in generale dal territorio. Ha ribadito di voler promuovere la Regione sulle sue reti televisive e ha chiesto informazioni alla direzione del ristorante. È stato così omaggiato di un documentario sul Molise, contenuto all'interno di una vetrina espositiva con diverse pubblicazioni - anche storiche - relative alla Regione, che si trova all'interno della hall della struttura. "Ha voluto avere informazioni su Sepino, Larino, Castelpetroso, l'Abbazia di Castel San Vincenzo" ci spiegano. L'ex Premier ha mostrato particolare attenzione sulle tradizioni locali, sugli scavi e sui parchi archeologici.