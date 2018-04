CAMPOBASSO. Parte dalle radici, Roberto Speranza, giunto in Molise per ‘benedire’ la lista elettorale di “Liberi e Uguali” in vista delle regionali: “Noi di LeU abbiamo una carta di identità chiara: lavoro, sanità, lotta diseguaglianze, scuola. Sono queste le priorità che vogliamo realizzare, anche in Molise. Servono meno formule politiche, meno slogan, più cose che riguardano i cittadini”.

Sulle regionali del 22 aprile, l’esponente di LeU è chiaro:

“Il risultato del 4 marzo è un’indicazione forte che dobbiamo comprendere. Qui in Molise abbiamo persone serie, oneste e competenti, un candidato presidente autorevole e credo ci siano i presupposti per un risultato importante. Dobbiamo crederci. Libertà, uguaglianza, diritto, inclusione sociale, scuola e sanità pubblica: questo serve al Paese e al Molise”.

Lo scenario nazionale fotografa una situazione complessa, ancora non ben delineata. Una situazione cui “Liberi e Uguali” guarda con attenzione:

“Siamo attenti e vediamo che tipo di governo nascerà. Ora è il momento di rialzare il sistema di valori costituzionali: scuola, lavoro, antifascismo. Sulla base di questi propositi ci confronteremo con tutti, ma non con la destra. Le nostre idee sono chiare, vogliamo combattere la precarietà e lo sfruttamento del lavoro, lavorare per sanità pubblica, scuola, uguaglianza e giustizia sociale”.

Come sul fronte nazionale, anche in regione “Liberi e Uguali” proverà a farsi portavoce dei valori che sono alla base di una visione politica fondata sull’importanza del lavoro e dell’uguaglianza sociale.

“LeU prova a essere la forza politica della sinistra e dell’Italia, una forza capace di battersi per i valori rappresentati nella carta costituzionale, in un momento storico che sta vedendo la preoccupante risalita di fenomeni di razzismo e fascismo. Penso - ha detto Speranza- che la nostra costituzione segnali due riferimenti da difendere: il primo è il lavoro. Dal lavoro - ha continuato - parte il primo articolo costituzionale, tradito ogni giorno da una quotidianità afflitta dalla carenza occupazionale che non permette di pianificare la vita. Il più delle volte, quando c’è, il lavoro non è nemmeno precario, ma vero sfruttamento: c’è una generazione che non ce la fa più. E non solo, perché ci sono oggi nuove debolezze e nuove povertà: piccole imprese, artigiani, commercianti. Serve una grande forza politica che rimetta al centro il lavoro in tutte le sue accezioni”.

“Il secondo punto su cui battersi: contrastare le diseguaglianze. Dobbiamo toccare la vita delle persone - ha aggiunto l’esponente di LeU - essere di sinistra significa credere nella sanità pubblica, nel diritto universale a essere curati. LeU e la sinistra, o il centrosinistra, hanno un senso solo se portano cambiamento e se toccano la quotidianità dei cittadini. L’unità non basta, deve accompagnare un cambiamento di metodo e di contenuti”.

A fare gli onori di casa, Michele Durante, presidente del Consiglio comunale di Campobasso:

“Qui ci sono le radici, i valori della sinistra, ma anche il futuro di questa terra. Qui ci sono i temi che porteremo in piazza e nella nostra azione politica. Fino a un mese fa la situazione regionale era caratterizzata da due aree contrapposte per il centrosinistra. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di andare alle regionali uniti dopo aver incassato la batosta del 4 marzo; non con due proposte diverse, ma con una forza coesa, raggiunta dopo un’operazione di diplomazia. Siamo riusciti a portare una proposta credibile e, cosa non da poco, al momento costituiamo l’unico partito di centrosinistra rappresentato in Parlamento. Da qui si può partire per aprire una pagina nuova, per il Molise e per tutto il Paese”.

Intervenuta nel corso dell’appuntamento anche Giuseppina Occhionero, neo-eletta in Parlamento: “La nostra squadra oggi deve ripartire dal Molise, dai valori, dalle donne di questa lista elettorale, che esprimono quella parità di genere a lungo inseguita. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per realizzare i nostri programmi”.