«Siamo carichi per vincere questa battaglia titanica»

TERMOLI. Sala dell’hotel Mistral piena per la convention elettorale del Pd organizzata dalla vice sindaca Maria Chimisso, candidata nella lista dem, col Governatore designato Carlo Veneziale e l’europarlamentare pugliese Elena Gentile. Veneziale è apparso carico. «Quando mi confronto con gli altri candidati presidenti non riesco a vedere se non un generatore automatico di slogan, tipo vecchi Juke-box. Qui non si infila la monetina, si fa la chiacchierata e si ottiene uno slogan: modalità da operatori del marketing, operatori della comunicazione ma non coerente con la coscienza di chi dovrebbe proporsi a governare il territorio, a essere decisore del destino di una comunità. Perché è questo che ci candidiamo ad essere...

Oltre che i governatori e consiglieri di un territorio ci candidiamo adesso e gli amici della popolazione, adesso è quell'amico che c'è comunque ma che c'è in maniera particolare nel momento del bisogno, e sappiamo che stiamo vivendo un momento di bisogno. L'invito poi a fare un ultimo sforzo in questa fase finale della campagna elettorale affinché si possa dare alla regione una guida coerente seria e preparata a governare questa terra per i prossimi cinque anni». La Chimisso non nega il momento difficile, non solo per Termoli per il Molise, ma offre una sua chiave di volta. «Sapete perché? Perché il modo in cui la destra si esprime, liberismo si esprime non è più quello di una volta. C'è un neo liberismo che si poggia sulle grandi multinazionali e che ci dice che esisteranno pochi magnati, padroni del mondo, e schiere di poveri. Non è ciò che noi perseguiamo».

«Non è facile in questo momento essere candidati del Pd – prosegue - lo sappiamo. Si sono innescati dei meccanismi perversi all'interno della comunicazione che hanno convinto una parte dell'elettorato italiano che il partito che era è che è la migliore espressione della democrazia fosse un certo punto una sciagura per il paese. Non è così.

E’ un oscurantismo che viene agitato di fronte a noi e non ha altro scopo se non quello di rendere le persone meno speranzose. Chi è convinto, sereno, partecipe, interessato e attento, non è soggetta al dominio di chi lavora sullo slogan e sulla paura. So che si tratta di una impresa titanica, però mi sento carica». Poi aggiunge, «la recente campagna politica ha avuto il demerito di non consegnarci neanche un parlamentare di rilievo. Non ci sarà nel futuro governo un parlamentare che si occuperà di noi. Non c'è un rappresentante istituzionale di alto profilo in grado di battere i pugni sul tavolo a Roma quando sarà il momento di prendere decisioni importanti della nostra parte di territorio».

La vice sindaca poi rivendica il ruolo rimario che dovrebbe avere Termoli nel panorama economico regionale.

«Non credo che un asse politico spostato su Isernia possa restituire forza alla regione» e l'attenzione poi si sposta sull'imminente varo del catamarano che dovrebbe fare spola tra Termoli e la Croazia: «Uno sguardo verso ai Balcani che si ricollega con una riqualificazione del porto e del centro cittadino, argomento ormai note che sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale. Forse non siamo stati abili a capire con quanta cattiveria si è giocata questa partita politica. Ma non ce ne pentiamo perché dobbiamo essere onesti con i nostri elettori e si può essere onesti con gli elettori solo quando ci si mette la faccia».

Infine, l’intervento dell’europarlamentare Elena Gentile, esperta di welfare e sociale.

«Sottoscrivo quanto detto dalla candidata Chimisso. È vero, la campagna elettorale forse è iniziata con qualche settimana di ritardo per noi, purtroppo tessere la tela delle alleanze ed individuare il candidato presidente grado di rappresentare la coalizione ha portato questo ritardo, ma siamo convinti che si possa recuperare. Nel Sud hanno stravinto i pentastellati, con poche parole e con slogan costruiti in un profilo culturale che è più aziendale che politico. Il reddito di cittadinanza è un bluff straordinario. Gli strumenti di contrasto alla povertà il centrosinistra, e soprattutto il Partito democratico, li aveva messi in campo. Noi abbiamo già consegnato nelle mani di 900.000 cittadini il reddito di inclusione, una misura costruita dentro un percorso di presa in carico delle persone in difficoltà e dentro la visione delle politiche attive del lavoro che in questo paese fa fatica ad affermarsi. Il mondo del lavoro è cambiato, E la monetizzazione del bisogno non è uno strumento politico orientato a riscrivere una nuova agenda dei diritti e a restituire dignità alle persone, è una sorta di gabbia dentro alla quale consegniamo i destini delle persone più fragili e dalla quale sarà difficile uscire. Se in Italia ci sono 700 mila posti di lavoro che non incrociano i profili professionali corrispondenti noi abbiamo fallito la nostra missione di società».