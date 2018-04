Infrastrutture e formazione, Donato Toma a confronto con gli imprenditori

TERMOLI. E’ andato in scena con qualche giorno di ritardo il confronto tra gli imprenditori, che già avevano avuto modo di confrontarsi col Movimento 5 Stelle martedì scorso, e il candidato del centrodestra Donato Toma.

Rinviato per disguidi di agenda giovedì sera, ieri pomeriggio, puntualissimo alle ore 17, Donato Toma, ha incontrato con imprenditori e professionisti preso la sala conferenze della Cianciosi srl.

A renderci edotti di quanto discusso è stato il commercialista Enrico Cianciosi. «Come al candidato 5 stelle, sono state poste le cinque domande di rito. Dopo essersi scusato per giovedì scorso, è passato ad illustrare il suo pensiero sulle domande. In merito alle infrastrutture riconosce la precarietà della viabilità della Regione soprattutto per le strade provinciali e interpoderali. Afferma la necessità di due arterie veloci con il raddoppio della Bifernina e della Trignina. Propone che le strade provinciali passino sotto la gestione dell’Anas, poiché è un ente che dispone di più risorse. Soluzione necessaria per lo sviluppo industriale, turistico e commerciale della Regione.

In merito alla formazione e lavoro, afferma che solo con lo sviluppo si possono creare nuovi posti di lavoro e di conseguenza programmare la formazione dei giovani in concertazione con le aziende. Reputa indispensabile e necessario un confronto continuo con la base produttiva per programmare le loro esigenze. Fa presente che ci sono già strumenti di formazione ma vanno perfezionati e razionalizzati.

Per la promozione del territorio afferma che a tutt'oggi è stato fai molto poco. Basta far presente che la Regione non aveva nemmeno un assessorato al turismo. La promozione parte da un marchio regionale, con le infrastrutture e con la digitalizzazione.

Per il credito alle imprese condivise le necessità delle imprese e reputa che ci debba essere minori vincoli da parte delle banche, soprattutto con assurde richieste di garanzie anche per piccoli importi. In particolar modo per le start up.

Ultima domanda sulla cultura, ricorda che è sempre lo sviluppo e il benessere la base di una buona cultura. Questo vale soprattutto per l'università che oltre ad essere una ricchezza per la Regione, crea le basi per una occupazione ai nostri giovani».