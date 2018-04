Sanità, presto sblocco assunzioni

Venafro – “La settimana prossima si potrebbe ufficialmente uscire dal piano di disavanzo e tornare ad assumere, potenziando anche i servizi offerti”. È quanto emerso questa mattina a Venafro, nel corso di un incontro organizzato dal Comitato Ss. Rosario per fare il punto sul tema “sanità”.

A parlarne dovevano essere i 4 candidati alla presidenza della Regione Molise, chiamati a un confronto su un tema dibattuto e controverso: le sorti del Santissimo Rosario e della Sanità molisana in generale. A presentarsi all’appuntamento però c’era solo Carlo Veneziale, candidato del centrosinistra.

Era stato lo stesso vicepresidente del Comitato SS. Rosario, Franco Macerola, a chiamare a raccolta tutti i suoi concittadini per garantire una maggiore partecipazione all’evento: “lo so – aveva scritto in un post affidato a Facebook - che un incontro alle 9 del mattino è un sacrificio, ma non avere un ospedale efficiente è un danno enorme per tutta la comunità del Volturno, alto casertano e basso Lazio”. Qualche venafrano ad ascoltare c’era. A dare forfeit, invece, tre dei 4 aspiranti governatori.

Nella platea la deputata Rosalba Testamento (M5S).

Il motivo dell’assenza è stato presto chiarito: avevano un altro confronto a Campobasso sempre in mattinata, alle ore 11, non avrebbero fatto in tempo.

“Abbiamo discusso del prossimo Piano Operativo Sanitario (POS) e della fuoriuscita dal piano di rientro, con tutte le implicazioni che ci saranno, anche in termini di assunzioni – ci ha spiegato l’avvocato Macerola – e dell’impegno ad aprire il Punto di Pronto soccorso h 24, per noi elemento assolutamente imprescindibile”.

Intanto, il Comitato SS. Rosario ha sottoposto all’attenzione di tutti i candidati una proposta, sottoscritta dal presidente Giovanni Vaccone e dallo stesso Macerola, che prevede la riattivazione dell’ospedale di Venafro per acuti, almeno per le branche mediche, e il ripristino del Punto di Primo Intervento h24, attualmente aperto solo dalle 8 alle 20.

Un’alternativa valida – spiegano dal Comitato - potrebbe essere l’attivazione di ambulatori per la presa in carica dei codici bianchi e verdi, come già accaduto nella Regione Marche. “Per i cittadini non cambierebbe nulla, ma potrebbero richiedere cure 24 ore su 24”.

La proposta prevede anche la riapertura di 10 posti letto di lungodegenza e 20 di riabilitazione, 10 per l’hospice, ad oggi non presente nel territorio della provincia di Isernia, 10 per la cura dell’Alzheimer, l’apertura di 20 posti letto per RSA, l’avvio di un’attività ambulatoriale anche a carattere chirurgico complesso e l’attivazione di un poliambulatorio per la Casa della salute.

Tutte cose già previste dal Decreto del Commissario ad Acta, ma che, per ora, rimangono solo lettera morta.