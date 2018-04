Lavoro, welfare e pensioni nell'incontro con Cesare Damiano

GUGLIONESI. Buona affluenza al cinema Teatro Fulvio di Guglionesi in occasione dell’incontro pubblico tenutosi ieri pomeriggio, lunedì 16 aprile, al quale ha partecipato il Presidente della commissione lavoro della Camera Cesare Damiano per sostenere la candidatura di Carlo Veneziale alla presidenza della Regione Molise per il Partito Democratico.

Lavoro, welfare, riforma delle pensioni, la necessità di un miglioramento della normativa che tuteli i cosiddetti lavoratori precoci: questi gli argomenti salienti al centro dell’incontro e del programma del Partito Democratico nella nostra Regione che, come ricorda Carlo Veneziale, è diventata un faro rispetto a sorti di carattere nazionale. Sono intervenuti, oltre a Veneziale e Damiano, anche il segretario del Circolo del Pd di Guglionesi Biagio Merandi e il segretario della Federazione Basso Molise del Pd e candidato alle prossime elezioni regionali Pasquale Marcantonio.