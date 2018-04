Le regionali su la7: i candidati a “Di martedì”

ROMA. Le elezioni regionali molisane al centro dello scenario nazionale. Il voto di domenica prossima rappresenta infatti uno snodo cruciale, soprattutto in chiave analitica, per le dinamiche politiche del “bel Paese”. Oltre a individuare il nuovo presidente e il nuovo Consiglio, il verdetto delle urne costituirà infatti anche una chiara indicazione su prospettive di ambito governativo che vanno ben oltre il territorio regionale.

Non è un caso, in questo senso, che stiamo assistendo in questi giorni di campagna elettorale ad una “parata” di volti e nomi di spicco del panorama politico nazionale, come pure a trasmissioni televisive di grido concentrate ad analizzare la situazione elettorale di casa nostra.

Ieri, a La7, i candidati alla presidenza della Regione (fatta eccezione per l’assente Di Giacomo) sono stati protagonisti di un collegamento con il celebre programma “diMartedi”, condotto da Giovanni Floris.

Il primo a parlare è stato Andrea Greco, del MoVimento5Stelle. Interrogato sul reddito di cittadinanza, il grillino ha risposto: “Stiamo parlando di una misura che ridarà speranza a milioni di cittadini. Qui in Molise ci sono 6mila persone a rischio di esclusione sociale e 6mila famiglie che non riescono a fare due pasti al giorno. I nostri cittadini sono stanchi delle promesse, vogliono veder risolti i problemi: uno di questi è la Sanità. Da noi posso volerci attese di sei mesi per effettuare una tac e questo è impensabile per una regione che vuole definirsi civile”.

Del sostegno ricevuto dai leader nazionali ha parlato Donato Toma, candidato governatore del centrodestra: “Sono concentrato sulle dinamiche molisane, più che su quelle nazionali, ma sono felice che tutti i leader della coalizione mi abbiamo dimostrato affetto e vicinanza”. Nove liste a sostegno: “Forza o, a lungo andare, debolezza?”, gli chiede Floris. “Siamo tanti corpi e una sola anima - risponde Toma, parafrasando una nota canzone- e non ci lasceremo mai. Sono una persona che ha ricevuto molto dalla professione e dagli affetti e ho pensato che fosse arrivato il momento di dare qualcosa alla mia regione e ai molisani”.

Infine, il turno di Carlo Veneziale: “Non mi sento sfavorito, questo è un voto diverso rispetto a quello delle politiche, le recenti esperienze elettorali di alcune regioni lo hanno testimoniato. Noi ripartiamo da un centrosinistra unito, che ha ritrovato tutte le ragioni per stare insieme. Priorità al lavoro: abbiamo individuato un modello di sviluppo che tiene insieme imprese e lavoratori”.