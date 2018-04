Sempre più autorevoli le manifestazioni di consenso a Travaglini

MONTENERO DI BISACCIA. Si fanno ogni giorno più autorevoli le manifestazioni di consenso ricevute sul territorio regionale dal candidato della lista Udc, Nicola Travaglini.

Ed è in questi ultimi giorni di campagna elettorale che il primo cittadino di Montenero di Bisaccia sta concentrando la sua attenzione su un tema che tocca da vicino tutti i molisani: la Sanità.

"Sono stati tanti i temi che ho potuto affrontare nel corso di questa campagna elettorale - afferma Travaglini - con i cittadini che hanno avuto la bontà di ascoltare le mie proposte: infrastrutture, viabilità, lavoro, imprese, agricoltura, turismo e tanto altro ancora. Ma c'è un argomento a cui tengo particolarmente e che tocca tutti noi, indistintamente, che è quello della tutela della salute.

Su questo tema così delicato, sono stati gli stessi molisani a manifestarmi la propria insoddisfazione ed io ritengo che la futura classe politica di questa regione non possa derubricare queste richieste di aiuto che provengono dal territorio, dai nostri corregionali, a semplici dichiarazioni di principio. Tutto ciò evidenzia probabilmente che ciò che è stato fatto fino ad oggi, forse andava fatto meglio.

Io credo nella sanità pubblica, ma credo anche che non si possa assolutamente prescindere dalla sanità privata convenzionata, che proprio in questa regione può annoverare esempi di altissimo livello sia nelle prestazioni che nella ricerca: cito a titolo di esempio la Fondazione Giovanni Paolo II e il Neuromed di Pozzilli, un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico quest'ultimo, che è divenuto negli anni un centro di rilevanza nazionale e di altissima specializzazione per le patologie relative soprattutto alla Neurochirurgia e alla Neurologia, che attrae numerosi pazienti provenienti da fuori regione.

Ritengo che la sinergia pubblico-privato costituisca la strada prioritaria da seguire, per portare la sanità il più vicino possibile ai cittadini i quali, quando hanno bisogno di essere curati, si aspettano prestazioni veloci ed efficaci, senza guardare se la struttura sia pubblica oppure privata convenzionata: l'importante è che funzioni bene.

Le strutture pubbliche, però, tristemente svuotate di personale e di attrezzature negli ultimi anni, devono tornare ad essere valorizzate e messe nelle condizioni di poter espletare compiutamente il proprio servizio nei confronti dei cittadini-pazienti; ecco quindi la necessità di dotare le strutture esistenti di personale e di tecnologie avanzate al fine di poter raggiungere un livello accettabile di efficienza ed efficacia nelle prestazioni.

Anche qui voglio portare un esempio, come quello del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Timoteo di Termoli: non è possibile che in un'area come quella del Basso Molise, nella quale d'estate si decuplicano le presenze di turisti, ci sia un reparto nel quale medici ed infermieri sono costretti a turni massacranti per poter fr fronte alle continue emergenze; è quindi necessario dotare queste strutture di personale aggiuntivo e di attrezzature valide, che rafforzino sia il Pronto Soccorso che tutti i percorsi di emergenza-urgenza.

Per fare tutto ciò, mi piacerebbe poter condividere il percorso sia con il personale medico che con i comitati che si sono attivati nel corso di questi anni sul tema della Sanità, perché io credo molto nel dialogo finalizzato alla ricerca di una soluzione sostenibile, oltre che pienamente condivisa.

Auspico pertanto una forte risposta dei molisani il prossimo 22 aprile, per riportare insieme, al centro del dibattito regionale, il tema della Sanità e le proposte migliori per renderla davvero vicina al cittadino".