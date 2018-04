Quagliariello sta con Toma: “Insieme per il cambiamento”

CAMPOBASSO. Gaetano Quagliariello, leader di “Idea”, appoggerà Donato Toma e il centrodestra alle prossime elezioni regionali. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal senatore, eletto nuovamente il 4 marzo scorso al collegio senatoriale maggioritario L’Aquila-Teramo, nella conferenza stampa di questo pomeriggio all’Hotel Rinascimento:

“Abbiamo partecipato alle politiche da coalizione, così come prevedeva la legge elettorale, e siamo usciti vincitori - ha detto Quagliariello- Siamo insieme sul nazionale e insieme ci presentiamo in Molise. Nonostante le scosse telluriche di queste ultime settimane, noi resteremo uniti. Salvini ha visto riconosciuta la propria leadership ed è stato pronto, da parte sua, a non cedere a lusinghe e ammiccamenti: l’unità di questa coalizione è salda in Molise ed in Friuli”.



Sul programma e sulla situazione in regione: “Bisogna garantire infrastrutture, sia materiali che virtuali, e sicurezza. Serve un’azione dello Stato per rilanciare le aree interne, perché lì ci sono problemi e condizioni particolari di cui tenere conto quando si parla di sviluppo. Le soluzioni a queste problematiche le troviamo nel programma di Toma”.

E proprio sul candidato governatore del centrodestra molisano, il leader di “Idea” si esprime così:

“È importante essere qui con Donato Toma. Il rinnovamento può arrivare con una vittoria del centrodestra e ringrazio lui per aver tenuto duro, resistendo al “gioco allo sfascio” proprio di una fase politica, quella per l’individuazione del candidato presidente, che poteva minare l’unità della coalizione. Toma dovrà garantire il rinnovamento che i molisani cercano e che vogliono vedere dopo gli ultimi anni di governo regionale e dopo il fallimento della classe politica del centrosinistra. Io sarò garante di questa esigenza”.

Dopo l’ulteriore iniezione di fiducia, Toma ha replicato: “Accolgo con piacere il sostegno di Quagliariello e di Idea: siamo una colazione inclusiva, abbiamo un impegno di onestà con la nostra gente. Porteremmo tutta la nostra serietà e la nostra competenza a servizio dei molisani, per ridare loro la dignità e un futuro in cui credere”.

Quagliariello, in chiusura, ha parlato anche delle complesse vicende politiche nazionali:

“Non ci interessa l’eventuale vicinanza tra 5Stelle e Pd, noi resteremo uniti. La coalizione esiste ed è salda, anche perché è uscita vincitrice dalle elezioni del 4 marzo scorso, per cui crediamo che non possa esserci un governo diverso da quello guidato dal centrodestra”.