Martina: "Basta pifferai magici, scegliamo chi propone cose concrete"

Isernia - "Vedrete che in Molise ci saranno sorprese, soprattutto perché io penso sia inaccettabile che centrodestra e 5 Stelle vengano qui più pensando ai Palazzi romani che non al destino di questa terra".

Sembra essere ottimista Maurizio Martina, segretario pro tempore del PD che, sull'esito già scontato delle elezioni regionali del Molise, nutre qualche dubbio.

"Noi siamo qui con i molisani, per i molisani e parliamo solo di questo: del futuro di questa comunità - afferma nella sua visita a Isernia per sostenere il candidato del centrosinistra Carlo veneziale - Ci vuole più rispetto per i cittadini che vanno al voto; devo dire che chi è passato di qui a fare comizi in queste ore, in particolare dal centrodestra e dai 5 stelle, questo rispetto non lo ha avuto".

Il segretario Dem, accolto in una troppo piccola sala gialla della Provincia, ha presentato i suoi tre punti programmatici: lotta alla povertà, lavoro stabile, famiglie.

"Qualcuno ci dice siete partiti da cose semplici - commenta Martina - io dico da bergamasco, come voi figlio di terre che sanno cosa vuol dire lavorare e portare a casa alcune scelte di cambiamento, inizio a portare a casa queste tre cose, poi vediamo. Vediamo la differenza tra chi racconta cose impraticabili e chi invece si ostina a pensare che questo Paese non ha bisogno, ancora una volta, di seguire pifferai magici che, sulla base del territorio in cui vanno, cambiano lo spartito".

Una cosa indecente, così Martina definisce chi con una responsabilità verso la comunità continua a prenderla in giro, senza distinguere "le cose possibili da quelle impossibili".

"Quando parliamo di lavoro - aggiunge l'esponente del partito democratico - non lo facciamo in maniera generale, facciamo una proposta concreta, con le risorse già disponibili: chiediamo di introdurre anche in Italia, come nel resto dei Paesi europei, il salario minimo legale, perché è inaccettabile che in questo Paese vi siano ancora contratti precari, con gente non coperta dai contratti nazionali che viene pagata una miseria. Vogliamo un minimo fondamentale di riferimento, è utile perché - conclude - è un punto di dignità fondamentale per il lavoratore".