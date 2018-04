Di Battista “pazzo” per le ricottine di Venafro

Venafro – Tra una battuta e l’altra, durante il comizio in piazza Porta Nuova, Di Battista lo aveva lasciato intendere che non gli sarebbe dispiaciuto affatto provare qualche specialità molisana. “Dove sono le tangenti enogastronomiche?”, ha detto ai presenti.

La risposta è arrivata alla fine del comizio. Insieme ad Andrea Greco e allo staff che sta seguendo il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, l’ex parlamentare si è fermato in una dimora rurale nel cuore del Parco regionale dell’Olivo.

Alcune foto postate sui social hanno dato qualche indizio sullo “spuntino by night”. Ad aprire le danze una serie di taglieri di salumi e formaggi.

Di Battista ha fatto letteralmente incetta di ricottine, complimentandosi con la titolare del locale. “Quelle ricottine lo hanno fatto uscire pazzo”, ha riferito una delle persone presenti nella struttura. Poi, dopo un “rinforzo” di salsiccia, Di Battista si è lasciato sedurre dai fagioli con la verdura.

Quindi una parmigiana, anche questa rigorosamente fatta in casa. É stato il colpo di grazia. E che grazia per il palato! Andare avanti con la cena è stato impossibile, vista l’ora e gli impegni del giorno dopo.

Di Battista ha dormito nel casale alle porte di Venafro, dove ha tra l’altro espresso apprezzamento per la vista panoramica sulla città.

Da oggi l’ex parlamentare è di un nuovo in viaggio per il suo tour in Molise. Ancora accanto ad Andrea Greco.