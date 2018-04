Fratoianni: Molise simbolo degli interessi di destra e 5 Stelle

Isernia – I pronostici gli interessano poco. Per Nicola Fratoianni ciò che conta è rimettere al centro i bisogni reali della maggioranza dei cittadini.

Ciò che serve è tornare a parlare di contenuti e non solo di alleanze per la formazione del nuovo governo.

Questo in sintesi il messaggio lanciato dal leader di Sinistra italiana durante la presentazione dei candidati di Liberi e Uguali.

“Sinistra sfavorita? Noi proponiamo la costruzione di un programma che metta al centro le ragioni di chi continua a far fatica - in questo Paese e in questa regione - a trovare un lavoro ed è costretto ad andare via.

Al primo posto dobbiamo mettere la costruzione di occasioni di lavoro. E gli investimenti pubblici, per consentire a questo territorio di invertire la tendenza.

Negli ultimi tempi c’è stato un peggioramento diffuso delle condizioni di vita dei cittadini”.

Intanto il Molise sembra essere diventato il cuore della politica italiana. C’è chi lo ha addirittura paragonato all’Ohio, ma Fratoianni ha voluto mettere in guardia i molisani:

“Certo, i 5 Stelle sono favoriti perché hanno ottenuto un risultato clamoroso lo scorso 4 marzo. E il centrodestra sta investendo molto.

Hanno fato del Molise una regione-simbolo, ma solo per i loro interessi nazionali, per tentare di sbloccare la trattativa al governo più che per gli interessi dei molisani.

Non vorrei – ha aggiunto il parlamentare di Liberi e Uguali - che dopo le elezioni si scopra ciò che hanno scoperto in molte altre regioni: i programmi elettorali sono scomparsi. I 5 Stelle e Salvini hanno cambiato tono e faccia. Noi con Liberi e uguali scendiamo in campo con una lista che rappresenti la maggioranza dei cittadini, non i pochi che già stanno bene”.

Inevitabilmente il discorso è scivolato sulle trattative per la formazione del nuovo governo. C’è spazio per la sinistra?

“Si parla di forni, ma nessuno fa un passo avanti e spiega quale ricetta vuole usare per il pane che infila nel forno.

Noi siamo pronti a discutere sui contenuti, ma la nostra disponibilità si ferma ai confini della destra. Con la destra non discutiamo. Di Maio e Pd? Vediamo che accade. Se si apre questo spazio siamo pronti al confronto.

Ma ripeto: priorità ai contenuti. La soluzione migliore? Un governo che si occupi degli interessi degli italiani, di lavoro e di miglioramento delle condizioni di vita, nettamente peggiorate.

Accordi con la Lega? Non è possibile, al di là dei valori, un confine a mio avviso invalicabile, dal punto di vista economico non voglio sentire parlare di flat tax, ossia che tutti paghino allo stesso modo. Su questi basi – ha concluso Fratoianni - non c’è dialogo”.

All’incontro ha partecipato anche la “madre coraggio” di Venafro, Palmina Giannini. Ha annunciato l’adesione al progetto di rilancio della sinistra.