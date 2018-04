Perché Sì, l'impegno di Maria Chimisso

TERMOLI. Perché sì è il tratto distintivo, lo slogan per antonomasia, scelto da Maria Chimisso, assessore alle Politiche sociali, vice sindaca di Termoli e dirigente scolastica della scuola superiore più frequentata della città di Termoli, l'istituto Alberghiero.

Perché sì? Ecco...

“Non ti preoccupare, Alessandro! Quando questa campagna elettorale sarà terminata, tornerai ad avere una mamma normale.”

“Non ho mai avuto una mamma normale!”

Questa è una conversazione reale avvenuta a casa mia, nel corso delle ultime settimane infuocate di campagna elettorale.

Sono Maria Chimisso, sono madre, nonna, preside, assessore per il sociale e vicesindaco.

Candidarmi in questo momento storico con il PD è stata una vera e propria prova di coraggio che ho deciso di affrontare con il sorriso sulle labbra, un po’ come il resto delle cose in cui mi sono cimentata.

Credo che lo slogan “Perché sì” sia la concretizzazione più tangibile ed incisiva dei motivi che mi spingono a candidarmi.

Perché buttarsi in una campagna elettorale con il PD in uno dei periodi storici di gradimento minimo nei confronti del partito? Perché sì!

Perché decidere di buttarsi in una campagna elettorale eclettica e ruvida sui social network, territorio di altri movimenti e partiti? Perché sì!

Perché crederci così tanto, nonostante (non prendiamoci in giro) le proiezioni non siano delle migliori? Perché sì.

Le iniziative che ho portato avanti in questi quattro anni di assessorato hanno contribuito a tenere coeso il tessuto sociale del nostro territorio.

Sono state istituiti tirocini, borse lavoro, attività di servizio civile e di Garanzia Giovani, che hanno contribuito (e contribuiscono) a dare sostegno a centinaia di donne e uomini di ogni età , di ragazze e ragazzi sul territorio cittadino e dell’Ambito sociale di zona.

Per quanto riguarda il settore istruzione, sono stati finalmente riqualificati gli edifici della scuola media “Maria Brigida” e della scuola elementare “via Stati Uniti”.

Non solo: ho contribuito a risolvere la delicata questione del gas Radon nei nidi comunali e nelle scuole dell’infanzia.

Quando si pensa alle scuole ci si dimentica troppo spesso degli asili comunali, che avevo trovato con iscritti al di sotto della capienza e che adesso sono pieni! Ho voluto un nuovo regolamento degli asili comunali e ripensato la qualità del servizio mensa. Finalmente la rotazione degli alimenti delle mense (di altissima qualità) varia ogni otto settimane.

In parole povere, se oggi i bambini a mensa mangiano pasta al pomodoro, allora rimangeranno pasta al pomodoro solo fra otto settimane, il tutto con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti.

Immagino il sopracciglio inarcato di qualche lettore. “La Chimisso le sta provando tutte, eh? Adesso parla anche dell’importanza degli ingredienti nelle mense”.

Il punto è proprio questo. Quando si agisce sul sociale e sulle scuole sono proprio i dettagli a fare la differenza tra un cambiamento che migliora la vita della nostra comunità e qualcosa fatto in fretta e furia tanto per mostrare agli elettori che “qualcosa la stiamo facendo”.

Ma torniamo al sociale. Mi sono mossa per dotare il Centro Socio Educativo, che sostiene bambini e adolescenti in difficoltà, di locali accoglienti. Ho messo in piedi la Casa Kore, che accoglie bambini con situazioni familiari problematiche, ho contribuito alla riqualificazione di Opera Serena, che da semplice casa di riposo sta per diventare una RSA.

Ho fortemente voluto che fosse aperto il Centro San Damiano 2, dedicato ai diversamente abili che provengono dagli altri paesi dell’ambito sociale; sto lavorando con lo sportello antiviolenza a difesa delle donne maltrattate, ho istituito e reso attiva la consulta sulla disabilità. Mi occupo ogni giorno anche dei quattro centri sociali anziani, che sono una vera ricchezza per Termoli.

È sufficiente?

Nì.

Sono soddisfatta del lavoro che sono riuscita a portare avanti, ma penso di poter fare ancora molto per la mia gente.

E gli anni che ho maturato da insegnante e da preside, a contatto con ragazzi e ragazzi di moltissime generazioni hanno alimentato in me questa voglia di aumentare la qualità della vita dei cittadini della mia comunità.

Il mio obiettivo è continuare sulla strada che ho già iniziato a tracciare nel corso della mia esperienza politica, per una società più equa, più dinamica, e più ricca.

Perché?

Perché sì!