Che senso ha riqualificare i Giardini se poi accade questo?

TERMOLI. Segnalazione dei residenti del quartiere che si trova tra via De Gasperi, via Panama e via Madonna delle Grazie sul degrado che sta tornando a caratterizzare i Giardini Aldo Moro, da poco riqualificati.

«Il livello di inciviltà che ormai ha raggiunto livelli di fuori controllo con bottiglie di vetro sparse su tutto il parchetto con addirittura vetri in frantumi di fronte alla caserma dei Vigili urbani.

Ma c’è anche la carenza di contenitori di rifiuti, che senso ha riqualificare un parchetto investire soldi pubblici per poi lasciarlo a morire nel giro di pochissimo tempo?»