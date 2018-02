Ottime prestazioni per l'Athletic Club Termoli nella Pietro Mennea Half Marathon 2018

TERMOLI. Si è svolta ieri domenica 25 febbraio a Barletta l'annuale edizione della Pietro Mennea Half Marathon alla quale la società Athletic Club Termoli ha preso parte con numerosi atleti per onorare come ormai avviene da diversi anni una della più belle manifestazioni che si organizzano in terra pugliese e per rendere onore al compianto velocista italiano , per diversi anni recordman mondiale sui 200 metri, che iniziò la propria carriera agonistica proprio a Termoli, la nostra cittadina.

Ai nastri di partenza si sono presentanti poco meno di tremila atleti, con una cornice di pubblico meravigliosa, runners che hanno gareggiato lungo un percorso frizzante e abbastanza veloce realizzato nel centro cittadino e sul lungomare della città pugliese, ottima l'organizzazione ormai collaudata nel tempo e per fortuna le condizioni meteo sono state benevoli, consentendo a molti partecipanti di realizzare discrete performance cronometriche.

Per la nostra società era presente gran parte del rooster della categoria Master a partire dal presidente prof.Monaco Mario, dall'allenatore della categoria Di Blasio Gianni e poi Di Bona Michele, Rocco Giacomodonato, Colonna Roberto, Caruso Giuseppe, Granitto Ennio, Arcari Claudio, Mugnano Rocco, Morrillo Sergio, Manes Roberto, Sorella Pasquale, Di Palma Marco, Grassi Vincenzo, Tronca Angelo, Palmieri Eduardo, Traino Massimo, Fratello Ernesto, Villano Luigi, ed in campo femminile Sparvieri Gabriella e Mercone Patrizia.

Prossimo appuntamento per molti dei nostri tesserati master sarà il mese prossimo a San Benedetto del Tronto per la classica Maratonina dei Fiori, poi a seguire la Maratona di Roma.