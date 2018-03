TERMOLI. Torna in pole position il Basket di serie C Silver L'Italiangas Airino Basket Termoli Voto 9,5: in sette giorni la squadra di Del Vecchio ha rifilato al Nuovo Basket Aquilano, terza forza del campionato, la bellezza di 192 punti, 93 sette giorni prima in casa e 99 domenica scorsa al Palangeli de L'Aquila sfiorando l'impresa del risultato a tripla cifra da record. Questo la dice lunga sulla reale forza della squadra termolese ,soprattutto all'Aquila possiamo dire, senza ombra di smentita, che hanno maramaldeggiato sfiorando davvero l'impresa record dei 100 punti. Questa condizione all'inizio della fase a orologio fa ben sperare dopo la regular season e in vista dei play off. L’Airino Uber Alles!

Il secondo gradino, eccezionalmente, questa settimana, con Voto 9 va al Team del Maestro Carmine di Palma che per il 16°anno ha organizzato con successo la manifestazione Trofeo Italia di Kung- fu ,riuscendo a portare a Termoli tantissimi atleti da quasi tutto il centro sud, facendo diventare negli ultimi anni Termoli la capitale di questa specialità per due giorni. Tutto quello che Carmine e il suo staff toccano, diventa oro.

Un mezzo gradino più sotto di diritto troviamo il Volley di Serie C sia Maschile che Femminile Voto 8,5. Cominciamo, per cavalleria, dalle ragazze della Termoli Pallavolo che in trasferta a Pescara hanno regolato la temuta Gada Volley Pescara per 1 - 3 piombando così con autorità in zona Play off. La squadra, da alcune gare, sta mostrando carattere e questo è un buon viatico per il finale di campionato per una matricola.

Dai maschietti di casa Palli quest'anno ci aspettavamo di più perché l'esperienza rispetto alle ragazze era maggiore; certo, molti infortuni li hanno falcidiati nel corso della stagione, ma alcune gare alla loro portata, perse malamente, gridano vendetta. Un vero peccato perché avrebbero potuto puntare più in alto, ma speriamo che siano rinsaviti e soprattutto convinti che si può dare di più fino alla fine.

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 4,5. Ormai è chiaro: la squadra sembra aver mollato gli ormeggi. I ragazzi sono piombati in zona Play out quando si potevano sicuramente evitare. L'1 - 6 di domenica scorsa in casa sa tanto di resa incondizionata, anche se il progetto resta valido.

Basket in carrozzina: come possiamo giudicare degli atleti che nonostante i risultati negativi, non demordono e cercano di combattere le contrarietà che la vita ha parato loro davanti con lo sport? Anche solo per questo meritano un bel 10 e lode; se poi dobbiamo per forza analizzare il risultato nudo e crudo, quest'anno purtroppo non è positivo, ma l'applauso va lo stesso.