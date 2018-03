Cus Molise, protagonista al campionato individuale silver di ginnastica ritmica

TERMOLI. Consensi e applausi, oltre a diverse coppe, per le giovanissime ginnaste della ritmica del Cus Molise, protagoniste a Termoli nel campionato regionale individuale Silver. Le ragazze guidate dall’esperta istruttrice Assunta Iannetta hanno fatto valere la grande tenacia e la determinazione che le contraddistingue.

Risultati positivi e un bagaglio di esperienza sicuramente importante, questo il bottino raccolto a Termoli. Splendida medaglia d’oro per Vanessa Primiani (livello LC) nella categoria Allieve A4 Nella stessa categoria bene si sono comportate anche Alessia Barisciano e Ludovica Manes. Le due atlete cussine si sono scontrate tra di loro centrando rispettivamente il terzo e il quarto posto di categoria.

Gradino più alto del podio per Noemi Melone ((livello LC) vincitrice nella categoria J1 mentre Lara Di Lallo ha portato a casa l’argento (livello LB) nella categoria A3. “Le atlete sono state bravissime in una competizione non semplice come quella di Termoli – sottolinea soddisfatta l’istruttrice Assunta Iannetta – tutte hanno svolto gli esercizi con la giusta concentrazione e con grande determinazione, segno che ci tenevano moltissimo a portare a casa dei buoni risultati.

Avevamo lavorato molto per preparare nella maniera migliore questa gara e i risultati ci hanno dato ragione. Questo per tutte deve essere un trampolino di lancio e non un punto di arrivo perché continuando gli allenamenti possono soltanto crescere. Complimenti a tutte loro, anche a Floriana Musolino che si era preparata con le compagne per prendere parte alla gara ma a causa dell’influenza non è potuta essere presente a Termoli”.