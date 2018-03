TERMOLI. Basket di serie C Silver con L'Italiangas Airino voto 9,5: sono tre domeniche che la squadra sfiora il risultato che in gergo cestistico viene chiamato "centello", ma al di là di questo, ciò che colpisce è che la formazione di Del Vecchio in questo momento decisivo della stagione sta andando avanti spedita; ha iniziato la fase a orologio, quella che porta ai Play off, come meglio non poteva fare: in due partite consecutive, sia a Termoli che a L'Aquila, alla squadra abruzzese ha rifilato ben 192 punti e altri 97 li ha “rifilati” sabato scorso al Torre Spes. L’Airino ha trovato due stranieri davvero forti, Ahmed e Kelmelis, il primo difende e contro la Torre Spes ha messo a segno 27 punti, mentre il giovanissimo lituano sembra un veterano vista la sua bravura e la sua forza fisica.



Volley Femminile serie C Voto 8,5. In assenza della partita dei maschi, la Termoli Pallavolo viene esaltata dalle ragazze che adesso dopo la vittoria di domenica in casa vedono più distintamente la zona Play Off. In quanto squadra matricola, non possiamo che dire "chapeau" e qualunque avversario è avvisato.

Calcio di Eccellenza Città di Termoli voto 7,5. Indubbiamente una bella metamorfosi dal mercoledì contro il quasi fanalino di coda dello Spinete alla giornata di domenica contro l'avversario diretto per i play off, il Venafro. Nel calcio, questi stravolgimenti succedono: il 3 -0 inflitto ai bianconeri venafrani non sappiamo se si tratta di vera gloria o perché gli avversari, anche loro, stanno passando momenti travagliati più di quelli termolesi. Nel dubbio amletico, ci teniamo questi tre punti che ci fanno saltare al terzo posto e se sono rose, fioriranno ben presto.

Basket Promozione regionale A.S.D. MOLISE BASKET YOUNG Voto 7. Ci si riprende un po' dalle prestazioni non certo esaltanti delle ultime giornate che hanno fatto perdere il contatto con la prima in classifica. I ragazzi di Della Godenza dopo la sconfitta con la Ennebici CB ha avuto un susseguirsi di prestazioni sottotono, ma tutto sommato non è una tragedia, sebbene rimane un po' di rammarico per quello che ormai non potrà più essere.

Calcio Promozione reg. Temoli 2016 Voto 5. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di una squadra che oramai ha mollato gli ormeggi, piombata in piena bagarre play out con ancora sei giornate da giocare e 18 punti a disposizione; se continua su questo trend potrebbe essere a rischio anche il mantenimento della categoria diretta senza passare a giocarsela con gli spareggi. Non capiremo mai questa resa così veloce.

All'appello mancano i ragazzi della Termoli Pallavolo e quelli del basket in carrozzina che giocheranno il prossimo fine settimana.