Tennis, Giulia Vetta accede al tabellone di seconda categoria del "BNL" di Bari

VASTO. La 14enne Giulia Vetta, promettente tennista dalle origini termolesi, sta dimostrando di essere in un periodo di crescita sotto il profilo dei risultati e del rendimento. Dal torneo "BNL" di Bari arrivano ottime notizie per la giovane giocatrice. Infatti con due vittorie per 2-0, di cui l'ultima contro la testa di serie N.1 (3.1), accede nel tabellone di seconda categoria. Risultato di prestigio e che si aggiunge alla finale della Next Gen di Benevento, disputata lo scorso 3 marzo, persa per un soffio al tie-break del terzo set con il risultato di 10-7 contro la forte Vivenzio.

Tra il 2017 e il 2018 sono ben tre le finali disputate dalla 14enne molisana: Lanciano, San Benedetto e appunto Benevento. La tennista in erba è seguita da circa due anni dalla Promo Tennis e dal Ct San Salvo, ma è tesserata con il Circolo Tennis Barletta.

Il maestro Pino D'Alessandro di lei ha detto: "C'è grande soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico che con passione e dedizione sta seguendo Giulia da due anni. E' sicuramente una delle tenniste di maggiore prospettiva del territorio e ci auguriamo possa continuare così e con noi il suo percorso di crescita".