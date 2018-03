Tre record in due ore a 90 anni suonati: Antonio Casolino non si ferma più

TERMOLI. Come disse qualche collega sportivo a livello nazionale, “ormai abbiamo finito la pellicola”, riferendosi a gesta incredibili compiute da uno dei più grandi campioni di ogni tempo. Ma nell’era digitale e non più analogica, le pellicole non ci sono più, ma restano le leggende viventi. Una di queste è Antonio Casolino.

Lo scorso 12 dicembre – forse un po’ troppo in sordina – ha compiuto 90 anni. Ma non di certo si è fermato nel 2017, anno di grazia per record europei triturati e la vittoria nel Gran Prix Fina. La scorsa settimana, stavolta in Molise, a Campodipietra, il mito del nuoto termolese e molisano proprio in casa è riuscito a iscrivere il suo nome in altrettante caselle dei record M90 tricolori, alcuni addirittura inediti. Insomma, siamo alla presenza di un atleta dalla longevità mai vista a questi livelli. L’11 marzo 2018 scritto a caratteri cubitali nella storia del nuoto Master. Parliamo dei 200, 400 e 800 metri a stile libero.

Alfiere e presidente onorario della Termoli Nuoto, guarda al 2018 con rinnovate ambizioni, ma i campionati italiani sono in Sicilia e ci vorrebbe sostegno per farlo partecipare. Non vogliamo credere che la Fin del Molise lo lasci solo in questa circostanza. Ad accompagnarlo a Campodipietra è stato l’ex allievo Fortunato Colonnetta. Tre record italiani in due ore a 90 anni. Non sono numeri al Lotto, ma la straordinaria vita agonistica di Antonio Casolino.