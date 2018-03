TERMOLI. Questa settimana il volley Maschile e Femminile è sugli scudi.

Cominciamo con la squadra maschile del Termoli Pallavolo Voto 9,5. Sabato giocavano la prima partita dei Play Out contro l'Impavida Ortona: ebbene vincendo nettamente per 3 - 0 hanno conquistato la salvezza matematica fin da subito rendendo poco più che delle amichevoli le prossime gare in programma. Questo è potuto accadere anche grazie ad un regolamento che come minimo dovrà essere messo in discussione per le prossime edizioni perché qualcosa da rivedere e correggere c'è senz'altro. La squadra termolese, se andiamo a vedere bene con i punti conquistati nella regular season, era più vicina ai Play off che ai play Out eppure si è dovuta guadagnare la salvezza nella poule, ma rimangono i complimenti per il risultato ottenuto.

Volley Femminile Termoli Pallavolo Voto 9. Ormai le ragazze di Mottola sono una certezza: hanno eliminato quelle titubanze iniziali che una matricola con giocatrici giovanissime con poca esperienza maturata può incontrare, senza però che nessuno gliele faccia pesare. Questo è accaduto in campo: le ragazze sono sempre più sicure di loro, riescono a rimontare con carattere anche quando sembra che debbano soccombere e senza ombra di dubbio al di là di quello che sarà il risultato finale del campionato, il loro cammino da matricola è stato più che positivo!

Basket in Carrozzina Fly Sport Inail Molise Voto 8,5. Torna il sorriso finalmente in casa Fly Sport: la trasferta di Barletta ha permesso a Capitan Maunzio &C. di poter riuscire ad incamerare altri due punti. Certo, quello con il Barletta era il derby tra la penultima in classifica e l'ultima, ma questo vuol dire poco, l'importante era vincere e riprendersi un po’ di morale in vista anche della prossima gara casalinga con la prima in classifica NPC Rieti, dove milita il termolese Andrea Brandimarte.

Calcio Eccellenza Città di Termoli Voto 7,5. Aspettavamo una conferma dopo la vittoria contro il Venafro e la vittoria è arrivata a Campobasso contro il Campodipietra, che permette alla squadra di tenere stretto il terzo posto. Non lo vogliamo gridare troppo forte, ma la situazione che solo fino a qualche giorno fa sembrava avviata verso una deplorevole conclusione, in zona cesarini, per usare un termine calcistico, si è ripresa o quantomeno pare. Ormai il terzo posto è l'obiettivo della squadra come lo è anche la buona disputa dei Play off.

Basket serie C Silver Italiangas Airino Basket Termoli Voto 5,5. Va bene la bestia nera ,ma una volta per tutte bisognerà proprio esorcizzarla questa bestiaccia del Silvi. Pappacena, un nome un incubo, alla fine troverà mai scritta la parola “Game Over” quando incontrerà i termolesi? La squadra sabato non ha retto il ritmo che aveva mostrato negli ultimi incontri: ormai il fatto che i silvaroli sono quelli che ci fanno soffrire sempre e comunque, è diventato anche un fatto quasi psicologico che difficilmente ci potremmo scrollare di dosso, soffriamo sicuramente della Sindrome del Silvi. Giovedì si gioca alle ore 20,30 al PalaSabetta contro il Pineto.

Chiudiamo con il Calcio di Promozione Termoli 2016 Voto 4,5. Limitandoci solo a giudicare il risultato, non i programmi e le motivazioni che hanno portato questa squadra quasi alla disfatta quando, da matricola, aveva cominciato molto bene questo campionato, possiamo dire che ora veder buttare così tutto quello che di buono era stato fatto, dispiace molto. Il mantenere la categoria era un ottimo risultato, quasi come se si fosse vinto il campionato, invece questo non è accaduto. Un vero peccato!