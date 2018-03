Bocce, la “Madonna delle Grazie” organizza per sabato il Torneo di Pasqua

TERMOLI. Un sabato pomeriggio all’insegna delle bocce e degli auguri per le nuove festività con la “Madonna delle Grazie” di Termoli che ha messo in piedi il primo torneo pasquale riservato a tutti, esperti e principianti con una nuova formula ideata dal presidente Gianfranco Di Fonso: “ Abbiamo deciso con il direttivo di dare un’impronta diversa, soprattutto per continuare a far integrare i nuovi tesserati chi si avvicinano a questo sport - ha spiegato con grande fierezza il massimo responsabile della bocciofila termolese - nel percorso di crescita e sviluppo delle bocce era stato inserito questo torneo che doveva essere solo finalizzato nella sua organizzazione con la bellezza di veder gareggiare ancora le donne, sempre più vicine a questo sport; abbiamo abbinato gli esperti ai principianti in modo da formare delle coppie con equilibri unici, ne è uscita fuori una combinazione che farà divertire tutti”.

Tutti in campo dalle ore 14,30 di sabato 24 marzo con gare secche a 12 punti e con l’inserimento, per la prima volta, di regole più professionali per i principianti. Nei quattro campi, che saranno infuocati, scenderanno 18 coppie abbinate uomini e donne con la formula esperti e principianti. Le vincenti della prima fase, prevista a 12 punti a gara, si scontreranno ad eliminazione sino alla fine per decretare la coppia vincente. Grande sforzo del direttivo bocciofilo termolese che ha deciso di premiare tutti i partecipanti oltre alle tre coppie che finiranno sul podio. E’ attesa la presenza del primo cittadino di Termoli, il dottor Sbrocca, che scenderà in campo nell’insolita veste di giocatore. Il palazzetto di via Cina ospiterà chiunque voglia passare un pomeriggio nella spensieratezza di questo sport, occasione buona per potersi avvicinare al mondo delle bocce.