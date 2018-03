Atlete termolesi in evidenza a San Benedetto del Tronto per la mezza maratona

TERMOLI. Si è svolta ieri 25 marzo la ventesima edizione della Maratonina Dei Fiori a San Benedetto del Tronto (AP) , mezza maratona di 21 km ormai molto nota fra gli addetti ai lavori alla quale hanno preso parte ben 10 atleti della categoria Master. Come al solito ottima l'organizzazione della gara , condita da splendide condizioni meteo che hanno allietato le performance dei tanti runners arrivati nella splendida cittadina marchigiana da tutta italia.

Per quanto riguarda le prestazioni degli atleti master, come accade ormai spesso negli ultimi tempi i migliori piazzamenti sono arrivati nella categoria femminile con Fusoni Catia( 1h.41m.57s.) ottima sesta di categoria e Mercone Patrizia ( 1h.52m.20s.) dodicesima di categoria. A seguire segnaliamo i tempi di Grassi Vincenzo ( 1h.23m.11s.) Mugnano Rocco ( 1h.26m.42s.) Sorella Pasquale ( 1h.29m.03s.) Tronca Angelo ( 1h.29m.36s.) Filippone Marco ( 1h.42m.13s.) Manes Roberto ( 1h.51m.39s.) Giacomodonato Rocco ( 1h.57m.49s.) Fratello Ernesto ( 2h.11m.39s.). Continuano quindi i risultati positivi per gli iscritti dell'Athletic Club Termoli ASD nella categoria Master che premiano gli sforzi del Presidente il professore Mario Monaco e dell'allenatore di categoria Di Blasio Gianni.

Si è svolta invece Sabato 24 Marzo 2018 in località Radda in Chianti una manifestazione di Corsa Trail alla quale erano presenti ai nastri di partenza due tesserati ; Aprile Giovanni conclude con il tempo di 4h 16m 09s la 37 km mentre Manes Adamo conclude con il tempo di 8h 45m 14s la 73 km, come al solito prestazioni eccezionali per i due atleti termolesi ai quali vanno i complimenti di tutti gli iscritti della società sportiva.