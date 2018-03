Michele Lallopizzi medaglia di bronzo nel dorso ai Criteria nazionali giovanili

TERMOLI. Si sono conclusi allo Stadio del Nuoto di Riccione i Criteria Nazionali Giovanili 2018, a cui hanno preso parte i migliori atleti d’Italia. 2017 giovani in rappresentanza di 310 società si sono dati sfida all’ultima bracciata. Il molisano Michele Lallopizzi, classe 2001 (Cat. Juniores), è sceso in vasca in rappresentanza della SMGM Team Nuoto Lombardia: l’atleta, che si allena presso l’impianto della Fabbrica del Nuoto di Termoli con la società Termoli nuoto sotto la guida del coach Gianluca Cerri, ha preso parte alle specialità dei 50, 100 e 200 dorso, dei 50 farfalla ed alla staffetta 4x100 mista.

Lallopizzi si è messo in evidenza già dalla giornata di lunedì, sfiorando il podio nella gara dei 50 dorso, in cui col tempo di 25.47 si è aggiudicato il quarto posto, a soli 5 centesimi dal bronzo. Nel giorno successivo è però riuscito a conquistare il terzo posto nella gara dei 100 dorso, chiudendo con un ottimo 55.35 (primato personale), pur partendo da una difficile nona corsia ed imponendosi sull’agguerrita concorrenza. Buoni anche i risultati ottenuti nei 50 farfalla, chiusi con un primato personale di 25.37 in dodicesima posizione, e nei 200 dorso in cui ha nuotato un buon 2.06.28. A terminare le competizioni è stata la staffetta 4x100 mista, a cui Lallopizzi ha partecipato con gli atleti più grandi della categoria Cadetti (classe 1998/1999), al fianco dei compagni di squadra Chirico, Poggio e Rusconi, piazzandosi ad un ottimo sesto posto: la prima frazione dorso da lui nuotata in 55.77 ha ribadito il suo buono stato di forma.

Pienamente soddisfatto il coach Cerri: “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Siamo anche contenti di aver staccato il pass per il Campionato Italiano Assoluto per le gare dei 50 e 100 dorso”. L’appuntamento dunque è per il 10 e 11 aprile, di nuovo allo Stadio del Nuoto di Riccione, al fianco di nuotatori italiani di fama internazionale.