Calottine rosa in vasca ad Avezzano

TERMOLI. Dal 28 al 31 marzo la piscina comunale di Avezzano protagonista dell'annuale Trofeo delle Regioni riservato alle ragazze del 2003 e seguenti. Dodici squadre rappresentanti la maggior parte delle Regioni italiane si sfideranno in due gironi all'italiana.

Le prime classificate di ogni girone si giocheranno la finalissima in programma sabato 31 marzo alle 13.30.

Anche se fino adesso i risultati per la rappresentativa Molise-Abruzzo, (per il Molise c'erano le ragazze della Fabbrica del Nuoto) sono state tre sconfitte contro Friuli Venezia Giulia, Campania ed Emilia Romagna, e anche la quarta con la Liguria non promette nulla di buono, rimane il fatto che sicuramente è un' esperienza per giovanissime atlete che si sono confrontate con realtà molto avanzate che può far loro solo crescere.