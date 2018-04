Athletic Club Termoli protagonista nelle maratone in Italia ed in Olanda

TERMOLI. Domenica impegnativa quella appena trascorsa per i runners dell'Athletic Club Termoli, che hanno preso parte a diverse competizioni di livello internazionale in Italia ed in Europa. Cinque atleti concludono l'impegnativa edizione 2018 della Maratona di Roma, nell'ordine Sorella Pasquale, De Filippis Marino (prima maratona per lui ), Tronca Angelo, Manes Roberto e Vincenzo Bonelli ( prima maratona per entrambi ) e Rocco Giacomodonato; gara durissima vista l'impennata di caldo registratasi nella capitale che si è aggiunta ai numerosi chilometri da correre sui sampietrini ed alle salite, ostacoli non indifferenti, che caratterizzano il meraviglioso percorso della maratona più partecipata del territorio nazionale. Poco più di quattordicimila iscritti per questa venticinquesima edizione della maratona capitolina provenienti da ogni parte del globo, atleti che hanno potuto godere delle meraviglie storiche della città e di una competizione ben organizzata di livello internazionale trasmessa in diretta sulle principali emittenti nazionali.

Contemporaneamente anche a Milano si è svolta una delle più importanti maratone italiane, la EA7 Milano Marathon alla quale ha preso parte il nostro portacolori Giuseppe Caruso , sempre più impegnato quasi ogni settimana in competizioni e manifestazioni sparse lungo l'intero territorio nazionale.

Infine in Olanda, a Rotterdam, i nostri atleti Di Palma Marco nella sua prima maratona e Mercone Marilena e Mercone Patrizia nella 10 km hanno portato onore ai nostri colori ed alla nostra nazione concludendo le rispettive competizioni con ottimi risultati che hanno coronato gli sforzi degli impegnativi allenamenti sostenuti in questi mesi. Già dalla prossima settimana alcuni nostri atleti saranno protagonisti in altre manifestazioni sulle quali vi daremo conto per continuare a promuovere le iniziative della nostra società.