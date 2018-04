TERMOLI. Un weekend sicuramente negativo perché in tutte le discipline le squadre termolesi sono uscite sconfitte, ma a questo punto della stagione dove si stanno stilando i bilanci di fine campionato, tali sconfitte vanno analizzate nel loro giusto peso specifico.

Basket serie C Silver Italiangas Airino Basket voto 7,5. La squadra termolese esce sconfitta dall'ultima partita della fase a orologio nel derby contro il Vasto, ma anche una vittoria non avrebbe aggiunto nulla al suo quarto posto conquistato matematicamente, e forse i ragazzi si sono presentati a Vasto con la mente svuotata, ma nonostante tutto hanno perso con onore di pochi punti. Ora, però, sotto con i play off.

Termoli Pallavolo Femminile Voto 7. Anche le ragazze escono sconfitte sul campo dell'attuale prima in classifica, ma il loro campionato da matricole lo hanno già vinto con merito con i risultati positivi ottenuti prima di domenica. Non si può che fare loro i complimenti.

FLY SPORT INAIL MOLISE BASKET IN CARROZZINA VOTO 6,5. A differenza dello scorso anno, si è fatto, sportivamente parlando, un passo indietro, ma onestamente cosa possiamo pretendere di più? Mettendo da parte l’agonismo e i risultati negativi, possiamo fare anche a loro i complimenti per l'impegno e la volontà.

Note meno liete nel mondo del calcio cittadino:

Città di Termoli voto 5,5. Sono molto a rischio anche i play off considerando le due ultime partite che vedranno impegnata la squadra contro le prime due in classifica e i tre pini che premono; la sconfitta con la Frentania, domenica scorsa, pesa doppiamente; l'aria che si intuisce è che la squadra mentalmente abbia mollato le redini e un supplemento di stagione sarebbe un supplizio inutile per tutti e allora le conseguenze vengono da sole.

Termoli 2016 voto 5,5. Il mezzo voto in più è per la cura del settore giovanile che si sta battendo per il titolo regionale dopo quello provinciale e chissà più avanti anche quello nazionale; per quanto riguarda la prima squadra del Campionato di Promozione da tempo ha mollato gli ormeggi passando da una possibile lotta per la zona play off a quella attuale in piena zona play out, anche se matematicamente non può dire di non rischiare ancora la retrocessione diretta nonostante il Casalnuovo Monterotaro da tempo, ancor prima del Termoli 2016, abbia già mollato.