Vittorie per l'Athletic Club Termoli nel Vivicittà di Pescara

TERMOLI. Nella giornata di ieri, a Pescara, ed in contemporanea in altre numerose città italiane si è svolta l'annuale edizione del Vivicittà UISP competizione sui 12 chilometri che ha visto nella città adriatica presentarsi ai nastri di partenza circa ottocento podisti. Tra questi alcuni rappresentati dell' Athletic Club Termoli che hanno ancora una volta dimostrato la bontà del rooster della società podistica termolese, sopratutto in campo femminile, ottenendo ottimi piazzamenti nelle diverse categorie master.

Menzione di merito va in particolare a Fusoni Catia prima di Categoria (F30) che sale sul gradino più alto del podio , a lei vanno i complimenti di tutta la società; evidenziamo ancora la prestazione da podio di Mercone Patrizia terza di categoria (F35) premiato inoltre Colonna Roberto quinto di categoria (M50), ma quasi tutti i nostri runners hanno ottenuto piazzamenti di rilievo.

Segnaliamo quindi Mercone Marilena ottava di categoria (F45),Di Bona MIchele ottavo di categoria (M65) ,Grassi Vincenzo nono di categoria (M40) , Filippone Marco sessantunesimo (M40) e Villano Luigi settantesimo (M40).Continuano quindi gli allenamenti della società di atletica termolese sopratutto in vista della prossima edizione della Collemar-athon da Barchi a Fano (PU) competizione nella quale il nostro presidente professor Mario Monaco, l'allenatore della categoria master Di Blasio Gianni ed altri nostri atleti sono invitati in qualità di pacers per chiudere la maratona in tre ore e quindici minuti. Buona corsa a tutti.