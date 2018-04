TERMOLI. Domenica scorsa presso il “Circolo78" di Termoli si è svolta la prima tappa del Triangolare del Sud 2018 Campania, Molise e Puglia. Il Torneo di freccette è stato organizzato dalle asd Molise dart, Puglia dart e Benevento dart per promuovere e incentivare il gioco delle freccette, sempre più in voga in tutta italia.

Una giornata molto intensa dove i bravi lanciatori di freccette si sono cimentati in gare competitive. Termoli da qualche anno ha avuto un forte incremento di giocatori di questa disciplina con molti riconoscimenti in Italia e all'estero per i nostrani lanciatori di dardi come si potrà notare dal materiale fotografico allegato. Il locale che ha ospitato la manifestazione era gremito di gente, non solo di giocatori ma anche dei molti spettatori, semplici fan della disciplina.

Hanno partecipato alla gara 16 coppie, 9 squadre e 20 singoli. Questi i risultati ottenuti nelle varie categorie:

Doppio:

1° Posto per la coppia : Donato Chiappa - Luigi Pastò

2° Michele Gesmundi - Luca Plescia

3° Alessio Calandra -Roberto La Bella

Singolo

1° Gambetta 2° Lenka 3° Giuseppe Barone

Categoria a Squadre :

1° Panzer Dart ( Termoli )

2° Bisceglie Dart

3° Cannobios Dart ( Benevento)