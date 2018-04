TERMOLI. Travolti dalle emozioni elettorali, non ci siamo dimenticati che a Termoli sabato e domenica scorsi, si è svolto un evento sportivo a livello nazionale di quella disciplina fortemente in ascesa di consensi e di praticanti, indistintamente tra maschi e femmine, ovvero le freccette della federazione FIDART.

L'evento si è svolto presso il Martur Resort sulla S.S.16 Lungomare Nord di Termoli ed era la 4° Tappa Italia Centro /Sud per le seguenti regioni: Campania, Sicilia, Lazio, Molise, Puglia, Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria.

L'amico Fabio Conti dell'organizzazione, che insieme ai suoi collaboratori anche quest’anno ha voluto premiare la nostra testata attraverso la mia persona, ci ha fornito tutto il materiale logistico dell'evento.

Sabato nella prima delle due giornate si è tenuta la disputa della Coppa Italia 2018 "Trofeo Fabio Marotto", 4° Tappa Torneo a Squadre Riservato di seguito il "Torneo doppio D.Y.P.701 S.O. unica posizione. Questi i risultati maturati: Categoria Premier League 1° Team Marche, 2° XXX Gli Stranieri, 3° I.A.N.A. Frosinone.

Per la categoria Basic League : 1°Team Tadinum 5 Mignon (PG), 2°Buldozer , 3° La Setta Dart Marche. Nella giornata conclusiva il clou con il " 4° Grand Prix 2018”, Torneo singolo doppio K.O. Best of 5 *partecipanti le categorie A.B.C.D. Femm.le, contemporaneamente nel pomeriggio si è svolto anche il Triathlon Dart ( 1 Leg Cricket- 1 Leg split score -Event Bella 501 A/B M.O.-C/DS 0.)

Ma in tutta questa Kermesse c'è spazio anche ad un torneo Under 14- free Play. Questi sono stati i podi per i vincitori di trofei e medaglie: per la cat. D 3: Raffaele D'Antonio, 2 Riccelli Alessandro, 1 Teodori Alessandro. Per la cat. C.: 3 Pelacá Luca. 2 Gambetta Teodoro 1. Fiori Leo. Cat .B 3 : Anderlini Roberto., 2 Zeppilli Alessio, 1 Bececchi Simone. Cat. A. :3 Ros Carlo, 2 Menghi Daniele, 1 Ciccotelli Marco. Femminile: 3 Matuskovicova Lenka, 2 Terrosi Francesca, 1 Sarnari Chiara.

Per quanto riguarda gli atleti termolesi, registriamo il brillante terzo posto nella categoria femminile della sempre brava Lenka Matuskovicova che, nonostante il non facile compito di mamma di due bimbi in tenera età, riesce sempre a trovare il tempo per restare in forma e concentrata per essere sempre una lanciatrice di frecce da podio. Le sue partecipazioni ai vari tornei in Italia e all’estero sono sempre partecipazioni che non la fanno mai tornare a casa a mani vuote.