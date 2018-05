TERMOLI. Nello scorso fine settimana si sono tenute a Termoli le gare della fase finale di corsa campestre studentesca. Dodici istituti molisani hanno portato a Termoli, divisi in varie categorie e fasce di età, una moltitudine di alunni/ atleti che hanno riempito in una bella giornata di sole l'Istituto alberghiero Federico di Svevia. Organizzazione e location perfetti, la manifestazione si è conclusa con un sontuoso buffet creato per l'occasione dagli alunni dell'Istituto termolese. Tanti i vincitori premiati sul posto da uno speaker d'eccezione come il professor Umberto Anzini, uomo stimato con un passato importante come coach di Basket di livello, oggi delegato anche del Basket in carrozzina. Di seguito, grazie al Professor Nicola Fucci che ci ha tenuti costantemente informati, ecco l'elenco dei vincitori saliti sul podio:

CROSS RAGAZZI :1° Fabio Verrecchia ( I.C. Pilla Venafro) 2° Alessandro Paradiso( Bernacchia Termoli ) 3° Rithy Carciglio( I.C. Pilla Venafro )

CROSS RAGAZZE: 1°Anna D’Agostino ( Bernacchia Termoli ) 2° Francesca Palladino ( I.C.Montini CB) 3° Fabiana Durante( I.C. Montini CB)

CROSS CADETTI : 1°Giovanni Calcutta ( IC Mario Pagano) 2° Antonio Labella (Giovanni Bosco IS) 3° Luca Del Bianco ( Giovanni Bosco IS)

CROSS CADETTE : 1°Daria Tucci ( I.C. Petrone CB)2° Martina Lonati ( Omnicomprensivo Guglionesi) 3° Pasqualina Nardolillo ( I.C. Petrone CB)

CROSS ALLIEVI :1° Luca Ciampitti ( I.T.C. Pilla CB) 2° Vincenzo Rossi (ISISS Venafro) 3° Angelo Saccone(L.S. Alfano Termoli )

CROSS ALLIEVE :1° Francesca Amorosa ( L.S. Alfano Termoli) 2° Ludovica Cardines ( ISISS Venafro ) 3° Siria Piedimonte (L.S. Romita CB)

CROSS RAGAZZI H: 1° Alessio Di Bartolomeo ( I.C. Jovine CB) 2° Davide Serricchio ( I.C.Trivento ) 3° Luca Ciaramella ( I.C. Montini CB)

CROSS CADETTI H : 1° Alessio Manfredi Selvaggi (I.C.Colozza ) 2° Antonio Sorella ( Omn.C. Guglionesi ) 3° Pardo Di Minno ( I.C. Larino )

CROSS CADETTE H: 1° Giovanna Rossi ( I.C. Campomarino) 2° Jana Latessa ( I.C. Montini CB) 3° Manuela Donatone ( I.C. Montini CB) e Loreta Nesta ( I.C.D’Ovidio )

CROSS ALLIEVE H: 1° a Ex-aequo Emilio Pistilli( ISISS CB) e Michele Iapalucci ( L.C.CB)

CROSS ALLIEVE H : 1° a Ex –Aequo Silvia Pistilli ( ISISS CB) e Alessia Frittante ( Alberghiero Termoli )

CROSS JUNIORES UOMINI H : 1° a Ex- Aequo Nicola Di Biase e Nicholas Terriaca tutti e due dell’ISISS CB