Settimana densa di soddisfazioni per gli atleti dell'Athletic Club Termoli

TERMOLI. Settima densa di impegni per gli atleti dell' Athletic Club Termoli che si sono cimentati in diverse competizioni lungo la penisola. Si è svolta ieri 06/05/2018 la Colle-Marathon nelle Marche da Barchi a Fano (PU) manifestazione che prevedeva due competizioni la Maratona (42km) e la Mezza Maratona (21km). Ben undici nostri runners si sono presentati ai nastri di partenza e menzione di merito va al nostro presidente prof.

Monaco Mario , al nostro allenatore nella categoria master Di Blasio Gianni ed al nostro atleta Colonna Roberto che hanno avuto il compito da parte dell'organizzazione delle manifestazione di fare i pacemaker, quindi di dettare il passo per concludere la maratona in tre ore e quindici minuti. Compito portato a termine, lungo un percorso durissimo fatto di continui sali scendi condito però da paesaggi meravigliosi ; al tempo stesso riportiamo ora le prestazioni cronometriche degli altri nostri portacolori che hanno preso parte alla maratona: Aprile Giovanni 3h 39m 53s , Traino Massimo 3h 43m 07s , Palmieri Eduardo 3h 54m 15s, Caruso Giuseppe 4h 25m 09s.

Nella stessa manifestazione lungo lo stesso percorso dal comune di Mondolfo partiva la mezza maratona alla quale sono scattati al via altri quattro nostri atleti e queste sono state le loro performance: Di Palma Marco 1h 37m 12s , Tronca Angelo 1h 41m 58s , Morrillo Sergio 1h 48m 34s , Giacomodonato Rocco 2h 06m 00s. Sempre ieri nel comune di Bibione in provincia di Venezia si è svolta l'annuale mezza maratona alla quale ha preso parte il nostro portacolori Grassi Vincenzo che ha concluso la sua gara con un ottimo tempo 1h 23m 03s per lui, mentre nelle 10 chilometri è ritornato alle competizioni Campofredano Vittorio ormai pronto dopo i diversi acciacchi a cimentarsi di nuovo in impegni più gravosi.

Infine non possiamo non menzionare le prestazioni di due atleti Marinelli Grazia e del marito Dambra Michelangelo che in data 29/04/2018 in quel di Rimini concludono la loro prima maratona con il tempo di 4h 15m 41s; prima volta per la coppia sulla lunga distanza entrambi tagliano il traguardo nella cittadina romagnola dimostrando che il lavoro ed il duro allenamento pagano sempre. Non resta che augurare buona corsa a tutti.