I termolesi Mattia Vitale e Tiziano Marinelli convocati per il torneo internazionale di torball

TERMOLI. Grande e prestigioso riconoscimento per il comparto del torball molisano. Ben tre rappresentanti regionali faranno parte della Delegazione Azzurra che prenderà parte al torneo internazionale che si disputerà nella città tedesca di Baden dal 24 al 27 maggio. In qualità di giocatori sono stati convocati, per ambedue è una riconferma, il centrale Tiziano Marinelli e il laterale Mattia Vitale, entrambi di Termoli e tesserati con la società de I Guerrieri della Luce Campobasso.

In qualità di Capo Delegazione, invece, ci sarà Michele Carrino originario di Frosolone. Gli incontri del torneo internazionale si terranno presso l’impianto del Sudbadische Sportschule Steinbach, mentre gli Azzurri saranno guidati in panchina dal tecnico Antonino Di Giovine.