Campionati Nazionali Universitari: presentata organizzazione, programma ed eventi.

CAMPOBASSO. Si è svolta questa mattina, 9 maggio, nella sala del consiglio del rettorato dell'Università degli studi del Molise, una conferenza stampa, tesa ad illustrare l'organizzazione, gli eventi, il calendario ed ovviamente le discipline sportive interessate all'edizione numero 72 dei Campionati Nazionali Universitari primaverili (Cnu) che si disputeranno in regione dal 19 al 27 maggio prossimi.

I Cnu sono promossi dal Centro Universitario Sportivo Italiano (Cusi) e sono delle vere e proprie "Olimpiadi Universitarie". Hanno una lunga tradizione, nascono a Bologna nel 1947 e si sono svolti ininterrottamente fino all'ultima edizione del 2017 a Catania. Per il Molise si tratta della seconda edizione quale Università organizzatrice dopo quella del 2010.



A fare gli onori di casa c'era il Rettore Gianmaria Palmieri, accompagnato dallo staff del comitato organizzatore dei giochi, presieduto dal' ex Questore di Campobasso Raffaele Pagano e composto dal Professore Germano Guerra, dal dottor Maurizio Rivellino e dal dottor Marco Sanginario. Una squadra composta da diverse professionalità, sapientemente messe assieme per far si che tutto si svolga nel migliore dei modi.

Il Rettore, presentando la kermesse, ha spiegato come questa sia stata finanziata dall'Università degli Studi del Molise, dal Cus Molise e dalla Regione Molise, oltre che con alcune donazioni da parte del tessuto imprenditoriale locale. Ha voluto in oltre rimarcare il fatto che la manifestazione sportiva si svolgerà su tutto il territorio regionale a dimostrazione del fatto che l'Universiatà sia un vettore di sviluppo per l'intero territorio in cui ha sede. Spiegando anche il duro lavoro svolto per superare la concorrenza di altri Atenei candidati e l'importanza di ospitare la manifestazione come ricaduta positiva per il tessuto economico e sociale della regione

Si è poi soffermato sul nutrito numero di discipline sportive che andranno a comporre la manifestazione ed il conseguente numero di atleti ed addetti ai lavori, circa 3000, che animeranno i giochi. Sottolineando inoltre l'attenzione riservata alle discipline Paralimpiche quali il Tennis, Tennis tavolo ed il Basket.

Il numero uno dell'Unimol ha anche espresso il suo personale dispiacere per non aver potuto ospitare le gare di nuoto per la mancanza di una struttura idonea sul territorio, auspicando che ciò sia da sprono per far si che la comunità molisana possa in futuro averne una.

Nella lunga settimana sportiva che colorerà il Molise di volti e dialetti provenienti da tutto lo stivale, sono previste anche serate ed eventi extrasportivi volti non solo ad offrire svago ed intrattenimento agli ospiti, ma anche per esportare il "prodotto Molise" nel resto del Paese.

L'incontro è stato anche l'occasione per presentare il sito web dedicato alla manifestazione, i canali social ed il programma della Cerimonia di apertura prevista il prossimo 18 maggio all’interno del PalaUnimol a Campobasso.