TERMOLI. Questi enti hanno offerto il proprio patrocinio per la 18° edizione della gara di ciclismo “Granfondo la Molisana“ ,18° Trofeo Antonio De Simone organizzata dalla Polisportiva Team Termoli. La gara dopo il ritrovo alle ore 7 di questa mattina presso il Circolo della Vela per la punzonatura, alle 9 in punto ha preso il via con il primo troncone di ciclisti che dovevano fare il percorso lungo che li vedeva percorrere 119km con diverse altitudini dove la massima asperità è stata di 377mt; lungo tutto il percorso c’è stato un dislivello di 1722 mt quindi una gara davvero impegnativa .

I ciclisti che invece hanno percorso il tracciato corto di 80 km hanno dovuto sopportare asperità massime di 227 mt per un dislivello totale lungo il percorso di 871 mt .Una granfondo questa edizione che la fa diventare maggiorenne e che ha avuto un successo crescente di partecipanti: si sono sfiorate le 1000 unità, una gara favorita da una giornata ideale per una corsa ciclistica; i tuoni e fulmini della nottata precedente facevano pensare al peggio invece tutto ha rasentato la perfezione anche nei minimi particolari. Gli ospiti chiamati alla partenza sono stati il sindaco della città di Termoli Avv. Sbrocca che con la bandiera a scacchi ha dato il via alla gara, la vice sindaco Prof.ssa Maria Chimisso ,il presidente Coni Regionale Guido Cavaliere,Teresio di Pietro in veste doppia, speaker ma anche dirigente sportivo nonché politico. A vincere il percorso lungo, Alfonso D’Errico di San Severo.