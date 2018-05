Alfonso D'errico si aggiudica la Fondo Molisana Ciclistore 2018

TERMOLI. Domenica 13 Maggio, si è svolta a Termoli la diciottesima edizione della “Fondo La Molisana Ciclistore”, gara ciclistica riservata alle categorie amatoriali.

La manifestazione sportiva, organizzata dalla Polisportiva Team Termoli in collaborazione con il Comune di Termoli, l’Azienda Turismo di Termoli, La Regione Molise, col patrocinio del CONI Regionale.

La location della manifestazione è stato il Circolo della Vela a Termoli .

Ciclisti da ogni parte d’Italia, hanno invaso già da sabato pomeriggio la città adriatica per essere al via la Domenica mattina alle ore 9.

Due i percorsi: il lungo di km 120 e il corto di 80 chilometri.

Il percorso molto suggestivo nell’entro terra Molisana ha mostrato dei paesaggi bellissimi con sfondo sempre sulle Isole Tremiti.

I concorrenti del lungo sono partiti alle ore 9 mentre il corto alle 9.05 per dare maggiore sicurezza al trasferimento al km 0 dopo 5 km.

Dopo 10 km su percorso pianeggiante ad andatura forsennata (60 km orari) inizia la prima asperità della giornata rappresentata dai primi 4 km di salita con pendenza 6/7% che ha messo il gruppo in fila indiana ma che non ha fatto selezione anche perché si tornava verso San Giacomo degli Schiavoni su falso piano in discesa per circa 20 km.

Giunti sulla strada Statale 648 al 45 km, iniziava la prima vera salita di circa 9 km dove il forcing di alcune squadre hanno letteralmente sgretolato il gruppo determinando una fuga di Nove uomini:

Tommaso Elettrico, Federico Colone, Roberto Cesaro, Antonello Tirabassi, Alfonso D’errico, Marco Sivo, Piero Zizzi, Valerio Garofalo e Gaetano del Prete. La successiva salita di Ururi non ha dato variazioni di rilievo se non quello di aumentare il vantaggio dei battistrada che si presentano sul lungomare sud di Termoli con un volatone finale.

Ad avere la meglio al foto finish è stato Alfonso D’errico su Federico Colone e terza piazza Roberto Cesaro. Un ottimo quarto posto per Tommaso Elettrico vincitore della passata edizione.

Tra le donne categoria “A” ad avere la meglio è stata Loretta Giudici che ha chiuso in 3.09 in 42° posto assoluto che precede Mara Parisi.

Mentre tra le donne categoria “B” ad avere la meglio Elisa Concetto che precede la beniamina di casa Maria Pia Manes.

Nel giro corto, subito in fuga Lucio Marinaccio, Pasquale Papale e Luigi Caputi che però la volata finale se lo aggiudica Pasquale Papale seguito da Lucio Marinaccio e Luigi Caputi.

Tra le donne ad avere la meglio è stata Sonia Arena che ha battuto in volata Serena Polidori.

Tra le donne “B” Patrizia De Marco precede Fabiana Sacchetti, Erica Toselli e Enrica Di Stefano.