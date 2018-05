TERMOLI. Ci siamo trovati per caso nel campo termolese di Porticone e abbiamo notato dei ragazzini giocare a baseball. A Termoli esiste da tempo una società “I Mariners” che pratica questa disciplina e spesso ce ne siamo occupati a causa dei loro trascorsi da “nomadi girovaghi” in cerca appunto di un luogo per praticare questo sport.

Questa volta dopo la zona di Marinelle, Cda Airino e Difesa Grande, li abbiamo ritrovati a Contrada Porticone, in via Padova: la situazione per loro non è purtroppo cambiata, girovaghi li abbiamo lasciati e girovaghi li abbiamo ritrovati. Che dire? Non servono parole, c'è bisogno solo di fatti concreti: questa disciplina ha gli stessi diritti di altri sport e se già si capisse questo, sarebbe già un buon punto di partenza.

Con il filmato allegato, vogliamo solo rispolverare una situazione che non trova sbocchi e quindi sottolineare l’impossibilità di poter praticare degnamente questo coinvolgente sport tanto da costringere, chi era animato da vera passione, ad abbandonarlo. Se come ci dicono i dirigenti Caruso, Baldassarre e Del Casale che prima erano una cinquantina di praticanti e oggi ne sono decisamente molti di meno, non possiamo aggiungere molto altro...