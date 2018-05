TERMOLI. La prima tappa della Coppa Frentana di rugby è stata un successo di entusiasmo, di partecipazione e di sport. La manifestazione riservata alle categorie under 10 e under 12, ideata dalle tre società Molise Dolphins Rugby, Tetras Rugby e Atessa Rugby ha vissuto venerdì 18 maggio il primo appuntamento a Termoli, sul campo di Difesa Grande.

Davanti a genitori prima in apprensione e poi visibilmente entusiasti, i giovani rugbisti si sono sfidati senza timore facendo vedere quanto di buono hanno imparato sul campo e fuori in questo anno, come dimostrato anche dall’allegria che ha caratterizzato il ricco terzo tempo dopo le partite.

Il campo ha visto l’affermazione dell’Atessa Rugby che ha sconfitto prima la Tetras per 6 mete a 3 e quindi i Dolphins con lo stesso punteggio. Nella sfida fra i molisani e la compagine di Vasto/San Salvo hanno avuto la meglio i padroni di casa Dolphins per 5-2.

Al termine della manifestazione, tenendo conto dello speciale sistema di punteggio adottato per la Coppa Frentana, l’Atessa guida la classifica con 11 punti, quindi i Dolphins a 6 e la Tetras a 1 punto. Ma ci sarà tempo per rifarsi a cominciare da giovedì prossimo 24 maggio quando Atessa ospiterà la seconda tappa, mentre la terza è in programma giovedì 31 maggio a Vasto. La finalissima si terrà invece a giugno in data e luogo da decidere.