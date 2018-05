TERMOLI. L'IISS "E.Majorana" di Termoli anche per questo anno scolastico ha riproposto il progetto "Scacchi a Scuola". La scuola attraverso la promozione dello sport degli Scacchi ha inteso sfruttare uno straordinario strumento per favorire la formazione e soprattutto l’educazione dei giovani. Il rispetto delle regole, il rispetto dell’avversario, la consapevolezza che per vincere bisogna far buon uso degli insegnamenti ricevuti dallo studio e che per vincere bisogna applicarsi. Una grande lezione di vita. Un gioco di natura mentale che supera le barriere costituite dagli handicap e avvicina il confronto generazionale, la persona adulta e anziana viene accettata dai giovani nel gioco degli scacchi come una di loro. Un gioco antichissimo che stimola e forma positivamente il carattere e la personalità degli adolescenti migliorando l’attenzione, la concentrazione, l’empatia , la tolleranza, la pazienza , la perseveranza, un gioco che insegna a prendere decisioni difficili e a rendere la mente più flessibile, in termini semplici, un gioco che aiuta a pensare.

L’IISS “E. Majorana“ di Termoli sono oltre 20 anni che promuove gli scacchi come ulteriore strumento educativo nella scuola, la prima nel Molise e tra le prime in Italia gareggiando con buoni risultati anche a livello nazionale nei Giochi Sportivi Studenteschi. Il promotore da sempre, oltre al dirigente scolastico prof. Stefano Giuliani che non ha mai fatto mancare attenzione, strumenti e risorse , è il professor Arnaldo Franceschini che ha sempre creduto nei valori educativi ed ha collaborato negli anni con associazioni e società di Termoli e nel Molise.

Un particolare elogio va fatto al professor Giacomo Pietropaolo, insegnante in pensione e allenatore di scacchi che da oltre 10 anni collabora con l’istituto Majorana, per sola passione, all’addestramento e alla formazione degli alunni con corsi pomeridiani. Quest’anno il corso è terminato giovedì scorso con il torneo d’istituto semilampo che ha visto trionfare l’alunno Daniele Spidalieri della classe 3 A Informatica.