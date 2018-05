Athletic Club Termoli ok alla 5° edizione della Maratonina del Mare a Pescara

TERMOLI. Risultati lusinghieri dell'Athletic Club Termoli alla quinta edizione della Maratonina del Mare a Pescara.

«Molti dei nostri tesserati master ieri 20/05/218 a Pescara si sono presentati ai nastri di partenza della quinta edizione della Maratonina del Mare, manifestazione nella quale erano previste due competizioni una mezza maratona (21 km) ed una dieci chilometri e cinquecento metri ,entrambe le gare molto partecipate da numerosi Runners rivenienti nel capoluogo abruzzese anche dalle regioni limitrofe.

La nostra società era presente in maniera massiccia e siamo a riportare le prestazioni cronometriche dei nostri portacolori: nella mezza maratona Grassi Vincenzo è il primo dei nostri Runners a tagliare il traguardo con il tempo 1h 24m 53s, a seguire Di Blasio Gianni 1h 25m 40s, Colonna Roberto 1h 28m 06s, Palmieri Eduardo 1h 40m 33s, D'Ambra Michelangelo e la moglie Marinelli Grazie come al solito concludo insieme la gara con il tempo di 1h 52m 10s, Caruso Giuseppe 1h 59m 06s, Giacomodonato Rocco 2h 10m 24s.

Nella dieci chilometri e cinquecento metri invece questi sono stati i risultati: Sorella Pasquale 44m 05s, Di Palma Marco 46m 21s, Cappiello Antonio 48m 44s, Villano Luigi 51m 25s, Tanferna Pasquale 51m 51s, Caruso Giuseppe 53m 03s, infine in campo femminile Luciani Maria Roberta 57m 11s, Raimondo Giulia 58m 06s, Mercone Marilena 58m 29s, Mercone Patrizia 59m 16s.

Altri appuntamenti agonistici sono in programma nei prossimi mesi, inoltre l'Athletic Club Termoli Asd è in procinto di organizzare due manifestazioni nel periodo estivo per promuovere ancora di più le iniziative legate al nostro meraviglioso sport sulle quali terremo informati».