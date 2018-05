Finale del I° Triangolare del Sud di freccette, ottimo piazzamento per la formazione molisana

CAMPOBASSO. Domenica pomeriggio, a Campobasso, presso il Pub Stammtisch, si è svolta la finale del primo Triangolare del Sud di freccette. Un triangolare dove per tre tappe, una per le regioni partecipanti (Puglia, Campania e appunto il Molise) si è disputata e combattuta la contesa per questa agognata finale.

Ad organizzare il tutto la Figest (Federazione italiana giochi e sport Tradizionali) con specialità Fidart che, ricordiamolo, è l'unica federazione autorizzata ad organizzare grandi eventi a livello territoriale, regionale e nazionale facendo divertire e soprattutto crescere atleti con manifestazioni di livello elevato e domenica a Campobasso se ne è avuta la riprova con il grande entusiasmo e la numerosa partecipazione di gente.

Una disciplina che anno dopo anno sta crescendo a vista d'occhio e tantissimi sono i giovani che si avvicinano a questo movimento. Il podio della manifestazione ha visto questi risultati: 1° posto Cannobios Dart ( Campania ); 2° Panzer Dart ( Molise); 3° Bisceglie Dart ( Puglia ).

Un ottimo risultato anche per la nostra compagine: per il torneo a coppie Dyp al primo posto la coppia Plescia e Ruggiero; 2 Mascia- Gioia; 3 Plescia –Ruggiero. Al singolo: 1 Raimondi G; 2 Manes Fedele; 3 Ceccarello Giuseppe.