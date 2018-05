Bocce, l’Asd Madonna delle Grazie di Termoli inaugura sabato i nuovi campi da gioco

TERMOLI. Sabato il grande giorno per l’inaugurazione dei campi al bocciodromo di Termoli, la società Asd Madonna delle Grazie aprirà la struttura completamente rimodernata e ristrutturata ai soci e agli appassionati.

I quattro campi con il nuovo manto sintetico saranno a disposizione di chiunque e dopo oltre un mese di fervidi lavori finalmente sono pronti per essere calcati. Il primo cittadino, l’avvocato Sbrocca, taglierà il nastro inaugurale di una struttura che si è rifatta il look : “Oltre ai campi siamo riusciti a ridare una veste nuova all’intera area destinata ai bocciofili - ha detto il presidente del “Madonna delle Grazie” Gianfranco Di Fonzo - non è stato facile, soprattutto sul piano sportivo dove i tanti tesserati hanno vissuto l’astinenza con i campi soffrendo in silenzio, proprio loro però, e li ringrazio pubblicamente, si sono adoperati, lavorando con passione e abnegazione, contribuendo fattivamente alla riuscita del progetto di ammodernamento della struttura, siamo rimasti fermi oltre un mese saltando anche alcuni eventi che avevamo in programma, ma c’è tutta l’intenzione di recuperare in fretta”.

Sarà un sabato di festa totale in via Cina, il lungo pomeriggio inizierà con il taglio del nastro e proseguirà con le prime gare di allenamento fra soci e simpatizzanti, per l’occasione il presidente Di Fonso riserverà un campo esclusivamente per coloro che vorranno avvicinarsi al mondo delle bocce, occasione unica per calcare in anteprima i campi in sintetico. La giornata si chiuderà con una festa messa in piedi per dare un seguito al percorso di rilancio del mondo delle bocce. Certa la presenza del presidente Fib Molise il dottor Spina che si è detto entusiasta del gran lavoro fin qui svolto dall’equipe del presidente Di Fonso in dieci mesi di gestione.