A Termoli un weekend all'insegna delle freccette

TERMOLI. Ancora un fine settimana all'insegna delle freccette: dopo l’evento di qualche settimana fa al Martur Resort, eccoci pronti per una nuova importante manifestazione alle Dune Beach sul lungomare Cristoforo Colombo con una tre giorni di gare, dal 25 al 27 maggio, organizzate dalla Figest (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e Asd Freccette Italia Dart.

Il clou della tre giorni sarà la finale del campionato provinciale di Singolo 2018 serie C (Round Robin) dalle 10.30 di sabato, ma tante altre gare e specialità di categorie si terranno nelle altre giornate come il torneo DYP 501 S.O Team, venerdì dalle 20.30, il torneo Open Triathlon (Split Score 301,Cricket, ev bella 501,S.O), domenica la continuazione Finale serie A.B.C, a seguire il doppio DYP 701 su una posizione ed infine le premiazioni.

Un weekend che verrà davvero preso di mira dai sempre più crescenti amanti e praticanti di questa disciplina.