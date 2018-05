Caruso conclude la cento chilometri del Passatore, i complimenti dell'Athletic Sport Termoli

TERMOLI. «Da quest'anno abbiamo l'onore di annoverare tra i nostri atleti master un ragazzo over 55 che ormai, da anni, si cimenta quasi ogni settimana in gare e competizioni di ogni sorta ed in ogni dove per temprare la sua persona e la sua fede. Dopo aver corso, come detto, quasi ogni weekend in questo inizio d'anno per preparare la madre di tutte le gare, ieri in quel di Firenze , come avviene ormai da parecchi anni, il nostro Giuseppe Caruso (Pinuccio per gli amici) si è presentato ai nastri di partenza di una delle più dure ed importanti manifestazioni nazionali, la 100 KM del Passatore. Sì, avete capito bene, 100 chilometri da Firenze a Faenza con altimetrie da paura: competizione tra le più incredibili presenti nel calendario nazionale di podismo su strada; il nostro Giuseppe conclude la sua gara con il tempo di 14 ore 46 minuti e 09 secondi portando a termine anche quest'anno un'impresa personale degna di nota e di stima da parte di tutti i componenti dell' Athletic Club Termoli. A lui vanno i nostri complimenti , sperando con queste righe di motivarlo ancor di più nelle prossime sfide.»