TERMOLI. Anche a Termoli si sono svolte alcune discipline sportive per la 76° edizione dei Campionati Nazionali Universitari 2018, in prospettiva di quelle che saranno nel 2019 le Universiadi in programma a Napoli. Due gli eventi sportivi: il Beach Volley sulla spiaggia di Rio Vivo, presso il lido Tricheco, e il Pugilato al PalaSabetta dove abbiamo assistito alla noble Art di 13 finali, 5 femminili e 8 maschili, tutte da grande spettacolo, segnale che questo sport è in forte ascesa.

Chi era presente si è divertito molto ad assistere alle performance degli atleti sul ring; questi i risultati che hanno conseguito i campioni universitari tra le 5 donne e gli 8 uomini: Cat 54kg Women Garganese del Cus Bari - Cat 57 kg Missari cus CZ - Cat 60 kg Zanardo Cus Insubria - Cat 75 kg Marchesini Cus MIlano; Uomini: Cat 52 kg D'Alessandro Cus CH-PE - Cat 56 kg Cuomo Cus Torino - Cat 60kg Di Tonto Cusi - Cat 64 Scarda Cus Roma - Cat 69 kg Malatino cus BS - Cat 75 kg Vergoni UB - Cat 81kg Gassamà TN - Cat 91 KG Ademaji Pi.