TERMOLI. Interessante tappa marittima per la Finale Provinciale Campobasso 2018 di freccette organizzata dalla Figest Fidart e tenutosi a Termoli presso il lido “Le Dune” sul lungomare Nord. Tanti i rappresentanti dei lanciatori di dardi arrivati da tutta la provincia, un segno tangibile che questo movimento giorno dopo giorno cresce di numero di adepti visto anche che è uno sport per tutti, dai bambini ai più grandi.

Fabio Conti, un marchigiano doc che di questa disciplina è il referente per il centro Sud, è davvero entusiasta della nostra regione e di Termoli ed è rimasto meravigliato di come in proporzione questo movimento sta crescendo. Per i molisani, è un’icona, un punto di riferimento da cui attingere tanti segreti e notizie di questa stupenda e divertente disciplina.

Anche questo incontro del torneo provinciale, a poche settimane da quando al Martur Resort si è disputata la finale nazionale di coppa Italia, ha visto tanta gente e curiosi.

I titolari del lido sono davvero entusiasti nell’aver dato la possibilità di far disputare questa tre giorni di appassionanti sfide. Ringraziamo Fabio, Jonny, Lenka Nicola e tutta la truppa degli appartenenti a questo movimento sportivo.

Ecco di seguito i risultati della Finale Provinciale Campobasso 2018 Figest Fidart: per il titolo di singolo Campione Provinciale categoria C. 3°Mancini Antonino, 2°Alfieri Vincenzo, 1°Luigini Angelo. Categ.B. tutto podio Ururese: 3°D'onofrio Giovanni, 2° Zotti Michael (che da campione uscente consegna il Titolo a suo Fratello minore), 1° Zotti Gianluca.

Per la Categoria Femminile: 3°Alessandra Iovane, 2°Luisiana Fratta, 1° si riconferma Campionessa Lenka MatusKovicova. Per la Massima Categoria A: 3° Ceccarelli Giuseppe, 2°De Lerma Emanuele, 1°Davide D'Abramo. Per il titolo di Campioni Provinciale a Squadre Catg.C: 3°Hakuna Matata Baby (Ururi), 2°Hause Games. (Santa Croce di Magliano ), 1°Piccola Montecarlo Dart Termoli.

Per la Cat.B: 3°78 Master Team (Termoli), 2° Skanderbeg (Ururi ), 1°Hakuna Matata Master. (Ururi ). Per la categ. A: 2° Freccette Tricolore (Petrella Tifernina), 1°Panzer Dart (Termoli).

In coda ascoltiamo Fabio Conti e Diego Paradiso.